Zscaler rafforza la resilienza delle operazioni cloud e la business continuity

Zscaler, lo specialista della sicurezza cloud, ha annunciato la soluzione Zscaler Resilience che incorpora una nuova serie di funzionalità che estendono la resilienza dell’architettura e delle operazioni di Zscaler e mantengono le connessioni tra gli utenti e i dispositivi alle applicazioni cloud critiche.

Sfruttando 15 anni di innovazione nel campo della sicurezza SaaS e gestendo una grande piattaforma di sicurezza cloud inline, queste funzionalità SSE, che Zscaler definisce una novità assoluta nel settore, consentono ai clienti di prepararsi e riprendersi rapidamente da eventi imprevedibili che potrebbero altrimenti interrompere o bloccare le attività aziendali.

Gli eventi catastrofici causati da criminali sponsorizzati dagli stati-nazione, gli atti di vandalismo e i disastri naturali sono difficili o impossibili da prevedere. Sebbene questi eventi devastanti non siano comuni, la posta in gioco per la resilienza del cloud continua a crescere. Amplificati dal fatto che le aziende moderne hanno dipendenti spesso in movimento che dipendono dall’accesso sicuro ad applicazioni cloud essenziali, questi eventi possono causare importanti fermi operativi, perdita di dati sensibili e avere un impatto sui ricavi e sulla reputazione aziendale.

Per aiutare le aziende a prepararsi agli eventi totalmente imprevisti, Zscaler Resilience sfrutta i servizi integrati nella piattaforma di sicurezza cloud Zscaler Zero Trust Exchange per offrire funzionalità di “business continuity” uniche che consentono ai clienti di tutto il mondo di proseguire a svolgere le loro normali attività.

Zscaler Resilience: preservare le interconnessioni alle applicazioni cloud

Zscaler Resilience offre funzionalità di “business continuity” per proteggere le aziende da blackout, sbalzi di tensione e persino da rari eventi imprevedibili grazie alla capacità di trovare automaticamente il percorso ottimale dall’utente e dal dispositivo, all’applicazione.

Zscaler Resilience include ora una serie di nuove funzionalità.

Disaster Recovery

Nell’eventualità di un evento catastrofico che comprometta l’accesso alle applicazioni private nel cloud Zscaler, queste operazioni controllate dai clienti offrono ai team IT e SecOps la flessibilità aggiuntiva di bypassare in modo sicuro il cloud Zscaler colpito e di connettersi a Zscaler Private Service Edge che risiede nel data center locale del cliente o in un cloud pubblico, dove vengono ancora applicate le policy di sicurezza più aggiornate senza interrompere l’attività.

L’accesso diretto a Internet può essere limitato alle sole applicazioni aziendali critiche, con un filtraggio dei contenuti localizzato che sfrutta Zscaler Client Connector per garantire la continuità aziendale.

Selezione dinamica basata sulle prestazioni

Questa caratteristica unica consente ai clienti di riprendersi rapidamente da interruzioni di corrente o cali di tensione che possono causare un deterioramento delle prestazioni tra utenti e applicazioni, effettuando un monitoraggio continuo della latenza HTTP a livello dei gateway, e stabilendo autonomamente tunnel che scelgono il percorso ottimale per il traffico.

Esclusione dei data center controllati dal cliente

I clienti possono impostare un periodo di esclusione temporanea per uno dei data center che presentano problemi di connettività, e ripristinare automaticamente i servizi una volta risolto il problema.

A completamento di queste nuove funzionalità, Zscaler Resilience Audit è un nuovo servizio personalizzato che assiste i clienti nella preparazione dei piani di “business continuity”, identificando le aree di miglioramento e colmando le lacune prima che eventi imprevisti possano causare interruzioni.

Resilienza del Cloud: costruita su un’architettura Zero Trust nativa del cloud

Grazie alla sua architettura Zero Trust nativa del cloud, Zscaler Zero Trust Exchange ha trasformato i paradigmi di sicurezza e si è guadagnato una solida reputazione in termini di affidabilità come servizio mission-critical per molte delle più grandi aziende e degli enti governativi del mondo.

La piattaforma è altamente scalabile ed elabora oltre 280 miliardi di transazioni al giorno, con una lunga tradizione di livelli di “uptime” quasi perfetti e ottime valutazioni sul livello di servizio (SLA). La business continuity per i servizi essenziali per l’azienda è una priorità assoluta per i responsabili IT, e Zscaler Resilience offre ulteriori garanzie per i clienti.

“Siamo consapevoli di quanto Zscaler sia fondamentale per i nostri clienti e facciamo dell’affidabilità, della disponibilità e della facilità di manutenzione dei nostri prodotti, una priorità assoluta per l’azienda. Zscaler Resilience testimonia la nostra promessa e il nostro impegno nel supportare la continuità operativa dei nostri clienti”, ha dichiarato Dhawal Sharma, Vice President, General Manager di Zscaler.