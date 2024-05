Zscaler collabora con Google per la protezione Zero Trust dei dati

Zscaler, società specializzata nella cloud security, ha collaborato con Google allo sviluppo di un’architettura Zero Trust congiunta con Chrome Enterprise. Questa potente combinazione – sottolinea l’azienda – mette a disposizione la potenza di Zscaler Private Access (ZPA) che consente l’accesso sicuro Zero Trust alle applicazioni private a chiunque, in luoghi e su dispositivi diversi, unitamente alle funzionalità avanzate di protezione delle minacce e dei dati di Chrome Enterprise Premium. Insieme, offrono un livello di sicurezza informatica senza pari per salvaguardare gli utenti da malware, phishing e attacchi avanzati rivolti alle applicazioni private.

Nell’ambiente lavorativo moderno, in cui le applicazioni basate sul cloud sono la norma, i browser fungono da porta d’accesso ai dati sensibili e sono i bersagli principali delle minacce informatiche, mette in evidenza Zscaler. Dagli attacchi di phishing al download di malware fino all’esfiltrazione dei dati, i rischi continuano ad aumentare. Infatti, nel recente report ThreatLabz 2024 sul phishing di Zscaler, il team di ricerca ha rilevato un aumento del 60% degli attacchi di phishing basati sull’intelligenza artificiale, a causa della rapida evoluzione del panorama delle minacce. L’adozione di un’architettura Zero Trust abbinata a Google Chrome Enterprise Premium offre agli utenti la possibilità di godere di un ambiente di navigazione più sicuro.

Le aziende che utilizzano Chrome Enterprise Premium di Google con Zscaler Private Access beneficiano di numerosi vantaggi, tra cui:

La sicurezza di Zero Trust Access per le applicazioni private : Zscaler Private Access nasconde le applicazioni dietro Zero Trust Exchange e connette gli utenti direttamente alle applicazioni (e non alla rete) attraverso una segmentazione basata sull’intelligenza artificiale per ridurre al minimo la superficie di attacco ed eliminare lo spostamento laterale delle minacce.

: Zscaler Private Access nasconde le applicazioni dietro Zero Trust Exchange e connette gli utenti direttamente alle applicazioni (e non alla rete) attraverso una per ridurre al minimo la superficie di attacco ed eliminare lo spostamento laterale delle minacce. Gestione semplificata e protezione dei dati : Chrome Enterprise Premium offre un controllo centralizzato delle impostazioni del browser, delle estensioni e delle funzioni di prevenzione della perdita di dati (DLP), compresi i controlli sull’esfiltrazione dei dati e le restrizioni su copia, incolla e stampa. Tali funzioni completano la protezione dei dati di Zscaler su endpoint , email, ambienti SaaS e cloud.

: Chrome Enterprise Premium offre un controllo centralizzato delle impostazioni del browser, delle estensioni e delle funzioni di prevenzione della perdita di dati (DLP), compresi i controlli sull’esfiltrazione dei dati e le restrizioni su copia, incolla e stampa. Tali funzioni completano la protezione dei dati di Zscaler su , email, ambienti e cloud. Esperienza utente migliorata: gli utenti possono navigare in modo semplice e intuitivo, rimanendo protetti. Questa soluzione congiunta consente al personale aziendale di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo gestito, promuovendo flessibilità e produttività.

“Questa collaborazione unisce la soluzione di accesso privato alle applicazioni più sicura di Zscaler con le funzionalità di sicurezza avanzate di Chrome Enterprise per offrire ai clienti la sicurezza di cui hanno bisogno senza alcuna complessità. Zscaler Private Access e Chrome Enterprise Premium sono già ampiamente adottati e con questa collaborazione i clienti possono non solo smettere di utilizzare le soluzioni tradizionali come VPN e Firewall, ma anche evitare di adottare un altro browser aziendale per soddisfare le esigenze di sicurezza attuali e future“, ha dichiarato Dhawal Sharma, Senior Vice President e General Manager di Zscaler.

“Il modello BeyondCorp di Google è stato pioniere nell’utilizzo in azienda dell’approccio Zero Trust e ha consentito ai dipendenti di Google in tutto il mondo di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali senza la necessità di una VPN“, ha dichiarato Mayank Upadhyay, VP Engineering, Google Cloud Security. “Zscaler condivide la nostra visione del modello Zero Trust e siamo entusiasti di collaborare con loro per offrire una protezione delle minacce e dei dati basata sul browser attraverso Chrome Enterprise Premium. Questa collaborazione accelera l’adozione degli utenti aziendali dell’approccio Zero Trust, consentendo loro di abbandonare l’utilizzo di VPN e di abbracciare il futuro dell’accesso sicuro“.

Leader nel Gartner Magic Quadrant for Security Service Edge (SSE) del 2024, Zscaler protegge migliaia di clienti dagli attacchi informatici e dalla perdita di dati collegando in modo sicuro utenti, dispositivi e applicazioni in qualsiasi luogo. Distribuita in oltre 150 data center a livello globale, la piattaforma Zero Trust Exchange è la più grande piattaforma di sicurezza cloud in-line al mondo, afferma l’azienda.

Maggiori informazioni sulla collaborazione tra Zscaler e Google Chrome Enterprise Premium sono disponibili sul blog di Google o nella guida alla soluzione congiunta.