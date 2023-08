Zoom lancia Clips, per una maggiore flessibilità nel lavoro asincrono

Zoom ha lanciato Zoom Clips in versione beta a livello globale: il nuovo strumento consente agli utenti di registrare, modificare e condividere facilmente brevi messaggi video ad alta fedeltà, sia internamente che esternamente.

Disponibile per i clienti con licenza Zoom One, compresi gli utenti base (Zoom One Basic – Zoom One Enterprise Plus), Zoom Clips è stato progettato per aiutare i team a comunicare in modo asincrono e a ridurre il numero di riunioni e il tempo perso per comunicazioni ambigue.

Con Zoom Clips, gli utenti possono registrare i loro video e le loro schermate e impostare le autorizzazioni di visualizzazione per condividerle rapidamente con gli altri. I clip vengono archiviati in un content management system centralizzato per semplificare la ricerca e l’individuazione e per promuovere il coinvolgimento. I membri del team possono commentare i video e i creatori possono tenere traccia delle visualizzazioni.

“Il modo in cui utilizziamo i video si sta evolvendo. La collaborazione e la comunicazione di gruppo sono più importanti che mai e gli utenti devono avere la possibilità di condividere video ad hoc e pianificati in un modo che possa essere facilmente visualizzati e archiviati“, ha dichiarato John Beckmann, Group Product Manager di Zoom. “Con Zoom Clips, i colleghi possono risparmiare tempo prezioso comunicando in modo chiaro attraverso i fusi orari, avere un luogo centrale dove conservare e gestire i propri clip e interagire con i propri colleghi in modo asincrono“.

Zoom Clips – sottolinea la società della nota piattaforma di collaboration – è un’espansione del già solido portafoglio di strumenti di comunicazione asincrona di Zoom, che i dipendenti possono utilizzare per lavorare in modo flessibile, tra cui le funzioni di Zoom Team Chat come i videomessaggi, i messaggi vocali, i promemoria e la chat per riunioni continue di Zoom Meetings, Zoom Scheduler, Zoom Email e Zoom Whiteboard.

Oltre a supportare la comunicazione asincrona, i dipendenti e i collaboratori possono utilizzare Clips per fornire aggiornamenti sui progetti durante gli standup quotidiani, offrire formazione in modo semplice e migliorare le guide per i nuovi assunti per un’esperienza di onboarding senza attriti. I team possono interagire con Clips lasciando commenti o reagendo con un’emoji.

Al lancio della beta, le funzionalità di Zoom Clips per la registrazione includono: registrazione video semplice dal portale web di Zoom, dal menu o dalla barra delle applicazioni del computer e direttamente dal client Zoom; registrazione dello schermo e uso simultaneo della videocamera del computer per registrare un’immagine self-speaking; sfondi virtuali e soppressione del rumore.

Per quanto riguarda l’editing, è possibile impostare le autorizzazioni per chi può visualizzare un clip; modificare il nome, la descrizione e i tag del clip per facilitarne la ricerca; tagliare e rifinire le sezioni indesiderate di un clip.

Come funzioni di condivisione, è possibile generare collegamenti da condividere sia all’interno di Zoom che all’esterno tramite un link; visualizzare i video analytics e ricevere i commenti sui clip; gestire, condividere, rinominare, scaricare ed eliminare i clip in modo semplice e sicuro nella libreria dei contenuti; ricercare i clip in base a titoli o tag.

Durante il periodo di beta a tempo limitato, ha informato la società sviluppatrice, gli utenti avranno accesso a tutte le funzioni, senza limiti al numero di clip creati o alla loro lunghezza. La disponibilità generale e i prezzi saranno annunciati nei prossimi mesi da Zoom.