Zoom Events, l’evoluzione degli eventi virtuali per aziende

Nell’ottobre del 2020 Zoom aveva annunciato il lancio della sua piattaforma di eventi e marketplace denominata OnZoom.

OnZoom – nella sua fase Beta – ha fornito agli utenti di Zoom a pagamento una soluzione completa per creare, ospitare e monetizzare eventi quali lezioni di fitness, lezioni di musica o arte, presentazioni teatrali e altro ancora, utilizzando Zoom Meetings e Zoom Webinars.

Ora Zoomn ha svelato una soluzione all-in-one, in arrivo entro l’estate, che fornisce ai clienti gli strumenti per creare una vasta gamma di esperienze virtuali coinvolgenti.

Questa nuova soluzione dello specialista delle videoconferenze si chiama Zoom Events.

A chi si stesse chiedendo cosa ne sarà di OnZoom, la società sviluppatrice ha precisato che sarà inserito in Zoom Events e servirà come una directory di eventi che possono essere ricercati ed esplorati.

Zoom Events è un po’ come la prossima evoluzione di OnZoom in una piattaforma più potente che può soddisfare tutte le tipologie di imprese.

La nuova soluzione intende rispondere alle esigenze di piccole imprese così come di grandi organizzazioni, o di imprenditori nel campo delle arti o dell’istruzione. Per tutte queste realtà, Zoom Events permetterà di creare, ospitare e gestire facilmente la propria esperienza online.

Zoom Events innanzitutto offre alle aziende la possibilità di creare un “hub” dove tutti i loro eventi saranno elencati con specifiche informazioni su ogni esperienza.

Poi, fornisce agli organizzatori di eventi la possibilità di creare eventi multisessione come conferenze in cui i partecipanti possono collegarsi tra loro in una lobby virtuale.

Permette agli organizzatori di eventi anche di fornire servizi di biglietteria e registrazione per i partecipanti, e la possibilità di tracciare queste attività.

Per le aziende più grandi, consente di gestire e ospitare senza soluzione di continuità eventi interni, come ad esempio riunioni dei dipendenti e dei vertici sales, o esterni, come le conferenze per gli utenti e iniziative consumer.

Per quanto riguarda gli eventi interni di un’organizzazione, Zoom Events dà alle aziende la possibilità di raggrupparli e renderli facilmente individuabili per i dipendenti.

Per chiunque stia già usando OnZoom, ha messo in evidenza la società sviluppatrice, una volta che Zoom Events sarà lanciato, esso prenderà il posto di OnZoom e continuerà a permettere agli utenti individuali di ospitare eventi e far pagare i biglietti.