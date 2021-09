Zoom e Five9, acquisizione bloccata: legami con la Cina nel mirino

Brusco stop nell’operazione da 15 miliardi di dollari con cui Zoom intende acquistare Five9. il Team Telecom, emanazione del Dipartimento di Giustizia statunitense, ha posto sotto indagine l’operazione e sospeso l’acquisizione per i sospetti legami di Zoom con il governo cinese.

Ricordiamo che il CEO e fondatore di Zoom, Eric Yuan, ha ottenuto la cittadinanza americana nel 2007 ma è cinese di nascita. Inoltre, Zoom controlla altre 4 società in Cina ed è da tempo nel mirino di diverse indagini federali.

Nonostante questo blocco inatteso, Zoom continua a ritenere positiva la conclusione dell’affare con Five9 entro la prossima primavera. Tuttavia, le ombre che si addensano con sempre maggior insistenza nei rapporti politico-commerciali fra Stati Uniti e Cina potrebbero portare a risultati differenti.

Il fronte tecnologico è fra i più caldi degli ultimi anni fra le due superpotenze. Dal ban di Huawei in poi, i rapporti sono sempre stati molto tesi. Anche per gli analisti è complessi distinguere fra motivazioni politiche internazionali, guerre commerciali e interesse strategico nazionale.

Quel che è certo è che al momento in cui scriviamo per Zoom la situazione è piuttosto incerta. Da un lato la pandemia ha consentito alla società di crescere in maniera impressionante. Dall’altro, proprio la sua crescita e affermazione ha fatto accendere i riflettori delle autorità americane, che da tempo non vedono affatto di buon occhio le incursioni (dirette o indirette) di società cinesi nel proprio territorio.

Vi aggiorneremo sugli sviluppi di questa vicenda non appena emergeranno ulteriori dettagli.