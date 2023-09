Zoom AI Companion, l’assistente personale sempre al nostro servizio

Zoom AI Companion (ex Zoom IQ) è il nuovo assistente basato su AI generativa della piattaforma Zoom che consente alle persone di essere più produttive, di connettersi e collaborare con gli altri componenti del team e di migliorare le proprie competenze.

AI Companion è incluso senza costi aggiuntivi nei servizi a pagamento del proprio account utente Zoom (la sua disponibilità è dunque limitata ai piani a pagamento).

In linea con l’impegno dichiarato dall’azienda per un’intelligenza artificiale responsabile, Zoom non utilizza alcuni dei contenuti audio, video, chat, condivisione dello schermo, allegati o altre comunicazioni e contenuti dei clienti (come i risultati dei sondaggi, le lavagne e le reazioni) per addestrare i modelli di intelligenza artificiale di Zoom o di terzi.

Poiché AI Companion fa parte dell’esperienza Zoom semplice e facile da usare che gli utenti già conoscono e apprezzano, le singole persone e l’intera organizzazione potrà adottarlo e incorporarlo rapidamente nel proprio flusso di lavoro giornaliero.

In che modo Zoom AI Companion può aiutarci durante la giornata lavorativa?

Ad esempio, accendiamo il computer e vediamo un bel po’ di chat: AI Companion ci aiuterà a comporre le risposte alle chat con il tono e la lunghezza giusti in base ai nostri prompt. Il tempo risparmiato può aiutare a concentrarci su un progetto su cui stiamo lavorando.

Un altro esempio: arriviamo alla riunione con qualche minuto di ritardo; invece di interrompere i colleghi per sapere cosa ci siamo persi, possiamo chiedete all’AI Companion di aggiornarci e l’assistente riepilogherà ciò che è stato discusso fino a quel momento.

È anche possibile porre a Zoom AI Companion richieste più specifiche sul contenuto della riunione. Dopo la riunione, le registrazioni smart di AI Companion possono dividere automaticamente le registrazioni cloud in capitoli smart per una facile revisione, evidenziando le informazioni importanti e creando le fasi successive per i partecipanti.

Se si perde una riunione, non è più necessario trovare qualcuno che ci aggiorni: è sufficiente leggere il riepilogo della riunione generato da AI Companion, che dice chi ha detto cosa, evidenzia gli argomenti importanti e delinea le fasi successive.

Entro la fine del mese, annuncia Zoom, AI Companion sarà in grado anche di aiutare a comporre messaggi e-mail con il tono e la lunghezza giusti.

E, per quando si accumulano molte chat non lette, nel corso di questo mese Zoom AI Companion sarà in grado di riassumere istantaneamente i messaggi di chat, in modo che l’utente possa vedere più facilmente il quadro generale. In autunno sarà possibile rispondere rapidamente ai messaggi grazie ai suggerimenti di AI Companion che aiuteranno a completare le frasi e le risposte.

Quest’autunno, afferma Zoom, AI Companion sarà in grado di rilevare automaticamente l’intento di una riunione nei messaggi di chat e di visualizzare un pulsante di programmazione per semplificare il processo di pianificazione.

Per le attività di brainstorming, in autunno AI Companion sarà inoltre in grado di aiutare l’utente a generare idee su una lavagna digitale e di organizzarle in categorie, in modo da poter lavorare più rapidamente.

Zoom afferma che in futuro sarà possibile fare ancora di più con AI Companion su tutta la piattaforma, in modo che si possa aumentare la qualità del proprio lavoro, migliorare le modalità di collaborazione e potenziare le competenze.

Zoom delinea un quadro in cui si potrà interagire con AI Companion attraverso un’interfaccia conversazionale e chiedere aiuto per un’ampia gamma di attività, proprio come si farebbe con un assistente reale.

Gli utenti potranno chiedere all’AI Companion di aiutarli a preparare l’imminente riunione, di ottenere un riepilogo delle precedenti riunioni Zoom e delle relative discussioni in chat, e persino di trovare documenti e ticket pertinenti da applicazioni di terze parti collegate con il permesso dell’utente.

Durante una riunione, sarà possibile chiedere ad AI Companion di aiutarci a presentare un ticket di assistenza o a ricercare informazioni critiche sulla base di problemi o domande sollevate in tempo reale. Al termine di una riunione, AI Companion presenterà il riepilogo del meeting, identificherà gli elementi d’azione estratti e chiederà all’utente di condividere le fasi successive con i principali stakeholder nella chat del team di Zoom. Il tutto in un’esperienza intuitiva e facile da usare all’interno della piattaforma Zoom che già si conosce e utilizza.

Con Zoom Phone, AI Companion aiuterà a risparmiare tempo. Sarà possibile ottenere un’analisi generata dall’intelligenza artificiale delle proprie telefonate registrate e riepilogare i messaggi SMS e i messaggi vocali.

Sarà anche possibile portare la collaborazione visiva a un livello superiore e dare vita alle idee del proprio team. AI Companion sarà in grado di generare nuove immagini sulla base dei contenuti esistenti in Whiteboard.

Inoltre, con AI Companion come coach digitale, sarà possibile migliorare la propria comunicazione e le proprie capacità di presentazione durante le riunioni. AI Companion sarà in grado di dare un feedback in tempo reale sulla velocità e la frequenza con cui l’utente parla rispetto all’ascolto, in modo che possa adattare al momento stesso della presentazione.

Con AI Companion al proprio fianco in Zoom – assicura l’azienda –, sarà possibile risparmiare tempo, migliorare la qualità del lavoro, rimanere più connessi con i propri colleghi, indipendentemente dal luogo o dall’ora in cui lavorano, e ricevere un coaching approfondito che aiuterà a migliorare le proprie skill, come la realizzazione di una presentazione efficace.

Per quanto riguarda la privacy, Zoom afferma che AI Companion è in linea con l’impegno dell’azienda per un’AI responsabile. Per ulteriori informazioni sul modo in cui Zoom AI Companion gestisce i dati, è possibile consultare la pagina di supporto. Gli amministratori e gli account owner possono invece trovare ulteriori informazioni su come abilitare le funzionalità di AI Companion nella pagina di supporto dedicata.

Gli utenti che dispongono già di un piano Zoom a pagamento possono iniziare subito a utilizzare AI Companion senza alcun costo aggiuntivo: le istruzioni sono disponibili sul sito di supporto di Zoom.