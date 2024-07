Zendesk Ventures, il nuovo fondo di Venture Capital per startup AI innovative in CX ed EX

Zendesk ha lanciato Ventures, un fondo di venture globale per sostenere le aziende che puntano sull’AI per migliorare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti.

Zendesk Ventures ha annunciato nuovi investimenti in PolyAI, uno strumento per lo sviluppo di assistenti vocali conversazionali avanzati, e in unitQ, una piattaforma di analisi della Voice of the Customer per la qualità dei prodotti alimentata dall’AI. Il fondo consente alle aziende emergenti di liberare il proprio potenziale fornendo capitali, competenze in materia di CX e AI e opportunità di partnership strategiche per la crescita e l’innovazione.

“Ogni organizzazione è sulla strada per diventare guidata dall’intelligenza artificiale e noi siamo ansiosi di stringere partnership con le aziende che guidano questa nuova era”, ha dichiarato Ben Barclay, SVP of Strategy, Corporate Development, & Transformation di Zendesk. “Il nostro obiettivo va oltre la realizzazione dei nostri prodotti; stiamo anche sostenendo un ecosistema di startup le cui visioni sono in linea con le nostre. Il servizio ai clienti e ai dipendenti sta cambiando rapidamente grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale. Investire in queste aziende non solo favorisce la loro crescita, ma eleva la capacità dei nostri clienti di fornire interazioni eccezionali”.

Il portafoglio di Zendesk Ventures comprende già la piattaforma di intelligenza conversazionale Observe.AI e il fornitore di software di field service management Zuper. A queste si aggiungono due nuove realtà incentrate sulla CX alimentata dall’intelligenza artificiale e sull’efficienza operativa:

PolyAI, una soluzione incentrata sulla voce, che consente ai clienti Zendesk di gestire interazioni complesse come il monitoraggio degli ordini e gli aggiornamenti sulle consegne con la stessa naturalezza di una conversazione umana. Questa funzionalità ha incrementato i ricavi dei clienti in diversi settori, riducendo al contempo il volume delle chiamate degli agenti umani e il tempo dedicato alle richieste di informazioni.

unitQ, una piattaforma di qualità del prodotto alimentata dall’intelligenza artificiale, che consente alle aziende di raccogliere e analizzare in modo efficiente le interazioni e i feedback dei clienti da oltre oltre 60 fonti in tempo reale, per individuare la causa principale di tutte le frizioni degli utenti e migliorare i Net Promoter Scores (NPS).

“Il mercato chiede a gran voce un’esperienza cliente sempre più qualificata e personalizzata. Questo investimento nel futuro di Zendesk e PolyAI, insieme alle nostre connessioni nel settore dei call center, segnala una potente sinergia”, ha dichiarato Michael Chen, VP of Alliances di PolyAI. “Con Zendesk Ventures che rafforza la nostra partnership, siamo pronti ad accelerare l’innovazione dei prodotti e a migliorare il coinvolgimento dei clienti, sfruttando la nostra tecnologia di AI vocale per continuare a fornire interazioni autentiche e di alta qualità al telefono. Insieme, siamo entusiasti di tracciare la strada verso la prossima generazione di CX”.

“Collaborare con Zendesk significa unire le forze con un leader che apre le porte a talenti di alto livello e a reti di settore”, ha dichiarato Christian Wiklund, cofondatore e CEO di unitQ. “Questa esperienza ci ha permesso di coltivare un ricco bacino di conoscenze di cui beneficia tutto il nostro portafoglio. Abbiamo ottenuto più di un semplice finanziamento: ora siamo connessi a una community e riceviamo mentorship personalizzata per favorire la crescita della nostra azienda”.

Oltre al capitale, Zendesk Ventures offre l’accesso a esperti di CX e AI, opportunità di partnership strategiche per accelerare la crescita e l’innovazione, e la possibilità di essere presenti su Zendesk Marketplace, che ospita oltre 1.300 applicazioni.