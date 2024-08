Zebra Technologies lancia l’AI Developer Challenge per promuovere l’innovazione

Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, ha annunciato la sua prima AI Developer Challenge per accelerare ulteriormente l’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI) e contribuire a risolvere i nuovi e complessi problemi aziendali dei clienti Zebra. La Challenge è aperta ai partner ISV (fornitori di software indipendenti) nuovi ed esistenti aderenti al programma Zebra PartnerConnect.

“Gli sviluppatori, in collaborazione con gli ingegneri e i data scientist, stanno facendo importanti progressi nell’ambito dell’AI, e i leader aziendali di tutti i settori sono alla ricerca di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare i processi, ottimizzare la forza lavoro, incrementare i profitti e migliorare l’esperienza dei clienti”, ha dichiarato Stuart Hubbard, Direttore senior, Sviluppo avanzato e AI presso Zebra Technologies. “Questa Challenge rappresenta una nostra ulteriore mossa per innovare insieme a chi crede in un futuro incentrato su questa tecnologia trasformativa.”

Zebra Technologies mette in evidenza come il Developer Survey 2023, condotto da Stack Overflow tra più di 90.000 sviluppatori, abbia rivelato che il 70% degli intervistati utilizzava già o prevedeva di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nei propri processi di sviluppo, mentre il 77% si è dichiarato favorevole, o molto favorevole, a tale tecnologia in questo ambito. L’aumento della produttività e dell’efficienza, la scrittura di codice, la documentazione di codice e il debug sono stati citati come alcuni dei principali vantaggi dell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale.

Durante la Challenge, gli sviluppatori ISV avranno accesso agli strumenti di abilitazione dell’intelligenza artificiale e alle risorse essenziali di Zebra, quali kit per lo sviluppo di software (SDK), forum privati della community, sessioni con esperti e sviluppatori Zebra e altro ancora. Inoltre, per tutto il periodo, i partecipanti avranno accesso all’assistenza tecnica offerta da Zebra.

Gli sviluppatori dovranno creare un’applicazione di visione funzionante che includa almeno un modello AI fornito da Zebra, oltre a kit SDK integrabili con altre tecnologie e strumenti per applicazioni AI come quelli di ML Kit di Google, MediaPipe e AI Hub di Qualcomm. L’applicazione deve funzionare su un dispositivo mobile palmare Zebra dotato di chipset Qualcomm 6490 e può includere altri SDK di terze parti.

L’iscrizione è aperta agli ISV aderenti a PartnerConnect e si chiuderà il 13 settembre 2024. I dettagli completi sono consultabili sul portale partner dedicato. Gli sviluppatori che non sono membri del programma e desiderano partecipare devono prima fare domanda di adesione a PartnerConnect, informa l’azienda. La Challenge sarà aperta dal 15 settembre al 15 dicembre 2024 e i vincitori saranno annunciati a gennaio 2025.