Youtube Video Builder: lo strumento per i video pubblicitari fatti in casa

YouTube ha annunciato il lancio di un nuovo strumento per la rapida creazione di video da remoto: YouTube Video Builder

La nuova proposta di YouTube è indirizzata sopratutto a brand e agenzie, e costituisce la risposta della società alle mutate esigenze di comunicazione dettate dalla emergenza Covid-19.

Ad annunciare il lancio con un post sul blog di Google è stato Ali Miller, Director, Product Management, YouTube Ads.

Miller ha ricordato che vista la gravità della pandemia, molte aziende stanno cambiando il modo in cui comunicano e interagiscono con i loro clienti e si rivolgono ai video per creare e mantenere le connessioni.

Per le aziende che non dispongono di risorse per creare video da zero, Video Builder può essere una risorsa importante. Si tratta di uno strumento in fase di beta e gratuito, in grado di animare risorse statiche (immagini, testo e loghi) con music tratta da una libreria personale. Esistono numerosi layout di base, ed è inoltre possibile personalizzare colori e font e generare rapidamente un breve video di YouTube (della durata di 6 secondi o 15 secondi).

Google ha deciso di accelerare lo sviluppo di Video Builder avendo ben presente come fare riprese video di persona sia oggi impossibile in moltissime nazioni.

Con questo strumento, qualsiasi azienda che ha bisogno di un video può crearne uno che aiuti a connettersi con i propri clienti e a tenerli informati, sia attraverso una campagna pubblicitaria, un sito web o una e-mail.