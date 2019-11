Google ha annunciato di aver avviato il roll out del nuovo aspetto per la home page di YouTube, con un design rifinito, non rivoluzionato, in modo da offrire un’esperienza d’uso più incentrata sull’utente.

Non si tratta, come accennato, di una rivoluzione dell’interfaccia grafica, che non avrebbe senso in uno strumento così diffuso e popolare, ma di piccoli miglioramenti.

Il roll out del design aggiornato è già iniziato su desktop e sulle app di YouTube per tablet Android e iOS; presto, ha già dichiarato Google, sarà poi disponibile per tutti gli utenti.

Questo nuovo look prevede titoli dei video più lunghi e miniature più grandi e ricche, in modo che l’utente possa ottenere informazioni più chiare sul video già da una prima occhiata, oltre a offrire anteprime a risoluzione più elevata. In generale ora il design è più pulito e sono stati rimossi alcuni dei contenitori di contenuti, mentre rimane la possibilità di trovare video riguardanti ultime notizie, mix musicali e altro.

Navigando sulla home, inoltre, ora verranno visualizzate anche le icone dei canali, sotto ogni video, in modo che sia più facile riconoscere i propri creatori e contenuti preferiti.

Google sta poi introducendo sul desktop l'opzione che consente di aggiungere video alla coda di riproduzione. Sarà possibile selezionare una serie di video da guardare in seguito, senza interrompere la riproduzione di quello che stiamo guardando.

I video nella coda di riproduzione non verranno salvati dopo la chiusura del browser, ma c’è comunque sempre anche l’opzione di salvare i video nella playlist permanente Guarda più tardi.

Un’altra funzionalità che Google sta portando sul desktop è la possibilità di indicare a YouTube di non consigliare più un determinato canale, in modo che non venga mostrato tra i video suggeriti sulla home page.

Tra i coming soon anticipati da Google c’è invece la possibilità di selezionare i propri argomenti preferiti e personalizzare il feed della home page contenente i video correlati, anticipata sull’app di YouTube per Android e in arrivo su desktop e tablet.