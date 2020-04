Yammmer, l’app che consente di comunicare e rimanere connessi con i colleghi, per promuovere la collaborazione e l’engagement tra i dipendenti di un’azienda, si integra ora in Microsoft Teams.

Microsoft ha infatti rilasciato all’interno dell’apposito app store la nuova app denominata Communities che porta la nuova esperienza interattiva di Yammer, con le community e le conversazioni, direttamente in Microsoft Teams.

Al Microsoft Ignite 2019 la società di Redmond aveva lanciato nuove funzionalità e un redesign della user experience di Yammer, che il mese scorso erano poi arrivati nelle nuove versioni delle app mobili per iOS e Android.

Con la crisi sanitaria globale che ha costretto così tante persone lavorare in remoto, ha ora annunciato Microsoft, è diventato più importante che mai per i leader aziendali connettere le persone con i loro team e le loro organizzazioni. Ora arriva dunque uno strumento in più per alimentare la comunicazione, la condivisione e l’engagement dei dipendenti, con Yammer in Microsoft Teams.

I team e i dipendenti, con l’esperienza di Yammer all’interno di Microsoft Teams, possono utilizzare questo strumento in modo che tutte le persone dell’organizzazione, anche lavorando in remoto, possano rimanere coinvolte, informate e aggiornate sulle attività.

La nuova app Yammer per Microsoft Teams serve per mantenere tutti informati su ciò che sta accadendo nelle conversazioni delle loro community, per condividere annunci, partecipare a eventi dal vivo ed entrare in contatto con i colleghi, proprio come si fa con le app web o mobili di Yammer.

Questa integrazione è tanto più importante considerando che, sottolinea Microsoft, più di 44 milioni di persone usano Teams ogni giorno per svolgere il proprio lavoro. E se da un lato molti trascorrono ancora più tempo a collaborare con i propri team, spesso è necessario anche andare oltre i gruppi di lavoro principali, nell’ambito più generale della organizzazione, per reperire informazioni, condividere esperienze e competenze e ricevere o dare feedback.

In quest’ottica, l'app Yammer consente ad esempio di condividere un sondaggio o una domanda su larga scala e di informare istantaneamente le persone riguardo notizie importanti, con annunci destinati all'intera organizzazione o a comunità specifiche. Inoltre, l'app offre una facile visibilità della portata e dell'impatto di tali comunicazioni.

Inoltre, la familiare user experience da social network aziendale di Yammer semplifica la ricerca di conversazioni che possono esserci utili, così come porre domande, segnare le migliori risposte e altro.

I dirigenti possono anche utilizzare le funzionalità per gli eventi dal vivo di Yammer per trasmettere in broadcast meeting che coinvolgano l’intera organizzazione, con video, conversazioni interattive e sessioni di domande e risposte per condividere la vision e coinvolgere i dipendenti in questo periodo di distanziamento sociale.

Gli amministratori e gli utenti possono installare l'app Yammer, denominata "Communities", dall'app store di Teams.

Rimane poi possibile utilizzare le app mobili di Yammer, così come le applicazioni per Windows e Mac.