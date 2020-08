Nel 2021 Xiaomi darà il via alla produzione di massa di smartphone dotati di fotocamera sotto lo schermo. Lo ha annunciato l’azienda precisando che questa evoluzione tecnologica è resa possibile dagli ottimi risultati che ha mostrato la terza generazione di under-display camera. Le prime due non avevano soddisfatto le aspettative e per questo non sono mai state implementate all’interno di uno smartphone. Xiaomi ha inoltre sottolineato che la nuova fotocamera equipaggerà gli smartphone di fascia alta.

Entrando un po’ più nel dettaglio tecnologico, la disposizione dei pixel sviluppata da Xiaomi e utilizzata nelle fotocamere sotto al display di terza generazione, permette allo schermo di far passare la luce attraverso l’area di gap dei subpixel, consentendo a ogni singolo pixel di mantenere un layout completo dei subpixel RGB, senza sacrificare la loro densità.

Rispetto ad altre soluzioni simili (ricordiamo che anche Oppo avrà uno smartphone con la fotocamera sotto lo schermo), Xiaomi afferma di aver raddoppiato il numero di pixel orizzontali e verticali, raggiungendo la loro stessa densità sopra la fotocamera come sul resto del display. Così l’area sopra la fotocamera integrata possiede la stessa luminosità, gamma di colori e accuratezza del resto del display.

L’under-display camera di terza generazione adotta anche una speciale progettazione di circuiti per nascondere più componenti possibili sotto i sub-pixel RGB, così da aumentare ulteriormente la trasmissione della luce.

Per avere un primo esempio di smartphone commerciale con fotocamera sotto il display non dovremo però attendere fino al prossimo anno, basta un giorno. ZTE ha infatti programmato per l’1 settembre l’annuncio del suo Axon 20 5G dotato appunto di under-display camera.