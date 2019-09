Redmi Note 8 Pro: Xiaomi integra 4 fotocamere, una da 64 Mpixel

Se in uno smartphone è il comparto fotografico che si ritiene faccia la differenza, il nuovo Redmi Note 8 Pro di Xiaomi ha sicuramente da dire la sua. È infatti il primo modello della società cinese a integrare una fotocamera da 64 MP. Più in dettaglio, usa quattro obbiettivi, facendo da pioniere – precisa il produttore – e anticipando la nuova tendenza degli smartphone con fotocamera quadrupla. La fotocamera principale ha risoluzione da 64 MP e usa Super Pixel 4-in-1 da 1,6 μm per catturare più luce e offrire scatti notturni brillanti. A questa si affiancano una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 120°, una macro-fotocamera e un sensore di profondità, entrambi da 2 MP, per creare la fotocamera Redmi più versatile di sempre.

Non solo. La tecnologia AI integrata nella fotocamera frontale da 20 MP consente di scegliere il selfie migliore attraverso la selezione dettagliata dei ritratti e il rilevamento delle scene, nonché di utilizzare la funzione di face unlock.

Massima protezione

Dotato di un display a goccia da 6,53” FHD+ e di un sensore di impronte digitali posteriore, il dispositivo raggiunge un rapporto screen-to-body del 91,4%. Il display è inoltre certificato da TÜV Rheinland e fornisce protezione contro le emissioni di luce blu riducendo la probabilità di affaticamento degli occhi. La cornice lucida di Redmi Note 8 Pro e la curvatura G3 offrono una presa confortevole.

Come protezione contro le cadute accidentali e l’usura in generale, Redmi Note 8 Pro utilizza un Corning Gorilla Glass 5 sia sulla parte anteriore sia su quella posteriore. Lo smartphone sfrutta anche la tecnologia IP52 a prova di spruzzi, che permette di avere una protezione contro pioggia e sudore.

Raffreddamento liquido

Redmi Note 8 Pro è alimentato dal processore MediaTek Helio G90T, una CPU octa-core con clock fino a 2 GHz per un uso quotidiano prolungato. Di gestire la parte grafica si fa carico la GPU Arm Mali-G76 3EEMC4, che, con una frequenza massima di 800 MHz e una potenza AI fino a 1 TMAC, bene si presta a fornire ottime esperienze di gioco. Il dispositivo è inoltre dotato di LiquidCool, la prima tecnologia a raffreddamento liquido utilizzata sulla serie Redmi Note, per evitare problemi di surriscaldamento.

Infine, è equipaggiato con un’antenna WiFi X aggiuntiva per una connessione internet più affidabile, oltre a uno speaker 1217SLS e uno Smart PA per un audio di gioco migliore.

Una batteria da 4.500 mAh

Redmi Note 8 Pro usa una batteria da 4.500 mAh, la più “capiente” della serie Redmi Note (fino a oggi). Per aiutare a massimizzare l’autonomia, è inoltre dotato di una serie di funzioni per la modalità di risparmio energetico e la regolazione intelligente della luminosità. Nel caso comunque si rimanesse a corto di energia, Redmi Note 8 Pro offre una ricarica rapida da 18 W Type-C.

In vendita dal 5 ottobre, Redmi Note 8 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Mineral Gray, Pearl White e Forest Green, al prezzo di 299,90 euro per la versione da 6 GB + 128 GB. A partire invece dalle 9:00 del 26 settembre in esclusiva su mi.com sarà disponibile in stock limitato la versione da 6GB+64GB nei colori Mineral Gray e Forest Green al prezzo di 259,90 euro.