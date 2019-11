Il nuovo smartphone premium Mi Note 10 di Xiaomi è caratterizzato da una penta-camera equipaggiata con ben cinque obiettivi diversi: un grandangolo da 108 MP, un teleobiettivo da 5 MP e uno da 12 MP, un ultragrandangolo da 20 MP e un obiettivo macro, per uno zoom continuo da 0,6x a 50x.

La fotocamera principale da 108 megapixel del Mi Note 10, dotata del sensore Samsung Isocell Bright HMX 108MP, offre quella che oggi è la risoluzione più alta sul mercato per uno smartphone: 12.032 x 9.024. Il sensore di immagine da 1/1,33" è di dimensioni ampie per uno smartphone e supporta il pixel binning 4-in-1 per catturare più dettagli in condizioni di scarsa luminosità, mentre l'OIS a 4 assi aiuta a ottenere una maggiore nitidezza delle foto.

Il teleobiettivo da 12 MP 2x con lunghezza focale 50 mm del Mi Note 10 è pensato principalmente per i ritratti mentre quello da 5 MP 5x assicura lo zoom ibrido 10x e digitale 50x, completando l’ampia gamma di opzioni di zoom.

L’obiettivo ultra-grandangolare da 20 MP presenta 117 gradi di campo visivo ed è adatto alla fotografia di paesaggi così come di gruppi con numerose persone. L'obiettivo macro, da parte sua, offre la messa a fuoco automatica per le immagini ravvicinate.

Il Mi Note 10 di Xiaomi offre numerose opzioni anche per i video: sistema ShootSteady per riprese fluide, 960 fotogrammi al secondo per video macro al rallentatore, video in 4K con l’obiettivo ultra-wide angle e modalità Vlog con effetti cinematografici.

La fotocamera anteriore da 32 MP offre poi diverse funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale, per la modalità ritratto selfie, il rilevamento della scena, lo sblocco con riconoscimento facciale e altro.

E Xiaomi non si fermerà qui: l’azienda ha infatti annunciato che, per chi desidera un'esperienza fotografica ancora superiore, renderà prossimamente disponibile anche Mi Note 10 Pro, variante dotata di 8 obiettivi differenti sulla fotocamera posteriore e una più ampia configurazione di memoria, con RAM da 8 GB e storage da 256 GB.

La fotocamera è l’aspetto che maggiormente attira l’attenzione, ma le caratteristiche premium non mancano anche in altri comparti dello smartphone. Lo schermo del Mi Note 10 è un display AMOLED 3D curvo da 6,47" con cornici sottili e rapporto di contrasto 400.000:1.

Mi Note 10 offre inoltre un nuovo sensore ottico per le impronte digitali più sottile dell'88%, ma con un'area di rilevamento delle impronte più grande del 10%, rispetto alla generazione precedente.

Sia la parte anteriore che quella posteriore dello smartphone sono realizzate in vetro Corning Gorilla Glass 5 e sono tre le colorazioni disponibili: Midnight black, Aurora Green e Glacier White. La batteria ha una capacità da 5.260 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 30W: garantisce prestazioni di oltre due giorni, assicura Xiaomi.

Il funzionamento di Mi Note 10 si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 730G con tecnologia di processo a 8 nm, per quanto concerne l’hardware, e sul sistema operativo MIUI 11 basato su Android, per quel che riguarda l’interfaccia utente.

Mi Note 10 da 6 GB + 128 GB, ha informato Xiaomi, sarà disponibile In Italia a partire dal 15 novembre al prezzo di 599,90 euro su mi.com, i Mi Store autorizzati, nei punti vendita degli operatori telefonici Vodafone, TIM, Wind Tre e presso le principali catene di distribuzione.

Inoltre, dall’11 al 14 novembre, fino a esaurimento scorte, sarà possibile preordinare Mi Note 10 al medesimo prezzo, ma con la possibilità di ricevere un coupon del valore di 50 euro da utilizzare dal 15 novembre al 15 dicembre presso qualsiasi Mi Store.

Oltre al Mi Note 10, e alle smart Tv con cui l’azienda cinese è entrata nel mercato dei televisori, Xiaomi ha lanciato lo smartphone Redmi Note 8T con quadrupla fotocamera da 48 MP.

In questo caso la fotocamera principale da 48 MP e dotata di un sensore da ½ pollice con apertura f/1,79 e campo visivo da 79,4° è coadiuvata dalla fotocamera ultra-wide da 8 MP con campo visivo da 120°, dall’obiettivo macro da 2 MP e dal sensore di profondità da 2 MP.

Redmi Note 8T è disponibile in Italia nella versione da 4 GB + 64 GB al prezzo di 229,90 euro e, per una settimana dall’inizio delle vendite (8 novembre), sarà acquistabile al prezzo promozionale di 199,90 euro presso tutti i canali di vendita.