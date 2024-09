Xiaomi Italia ha un nuovo General Manager: è Michael Feng

Xiaomi annuncia la nomina di Michael Feng a nuovo General Manager di Xiaomi Italia con l’obiettivo di accelerare la crescita dell’azienda sul mercato.

Michael Feng porta con sé una vasta esperienza internazionale, avendo guidato con successo Xiaomi Colombia, dove ha conseguito obiettivi eccezionali in termini di crescita, posizionamento e consolidamento del brand sia per il segmento smartphone che AioT.

Con un background nel mondo delle vendite, Mr. Feng fa il suo ingresso in Xiaomi nel 2017, anno in cui l’azienda intraprendeva una forte espansione globale che l’ha portata ad aprire nuove sedi in tutto il mondo, compresa l’Italia nel 2018. Dopo aver ricoperto la carica di Head of Xiaomi Balkan Sales e General Manager Xiaomi Colombia, Feng prende oggi le redini di uno dei mercati chiave per Xiaomi dell’Europa Occidentale.

“Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida in un mercato così dinamico e ricco di potenziale come quello italiano” – ha dichiarato Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia. “Sarà un periodo denso di novità e lanci di prodotto, primo tra tutti quello della nuova Xiaomi 14T Series il cui arrivo è stato appena annunciato. La nuova famiglia di smartphone sarà la prima di tante sfide, che affronteremo con l’obiettivo di presidiare la fascia alta del mercato attraverso la nostra innovazione”.

La sua comprovata capacità di implementare strategie di successo sarà cruciale quindi per portare Xiaomi Italia a raggiungere nuovi traguardi. La nomina di Micheal Feng si inserisce in una strategia di espansione globale per Xiaomi, che punta a consolidare la sua posizione come uno dei principali player del mercato in Europa occidentale. Sotto la sua guida, Xiaomi Italia continuerà a sviluppare nuove opportunità di crescita e ad ampliare il portafoglio prodotti, con particolare attenzione ai settori degli smartphone e dei dispositivi smart per la casa.