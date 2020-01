Recensione: Xerox Versalink c9000, per Pmi che stampano tanto

Se siete alla ricerca di una stampante che soddisfi sia le classiche necessità da ufficio sia quelle legate alle vostre attività promozionali, di comunicazione e di marketing, la Xerox Versalink c9000 potrebbe fare al caso vostro.

È un’affermazione che ci sentiamo di fare dopo aver avuto modo di testare e verificare le potenzialità della Versalink c9000.

Il giudizio è senza dubbio positivo e il risultato della nostra prova ha rispecchiato appieno le aspettative. Perciò, se avete la possibilità di far fronte a un peso e a un ingombro che richiedono uno spazio dedicato, la Versalink c9000 potrebbe fornire un valido aiuto nella gestione documentale.

Xerox Versalink c9000: aspetto, design e ingombro

Partiamo anzitutto dell’aspetto. La Versalink c9000 è un ottimo compromesso tra la praticità di una stampante multifunzione e le caratteristiche tecniche delle attrezzature da produzione: robustezza e solidità.

Xerox VersaLink C9000

Caratteristiche tecniche Velocità di stampa: fino a 55 ppm

Alimentatore

Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100×148 mm a 297×431,8 mm (64-300 g/m2)

Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100×148 mm a 320×457,2 mm (64-300 g/m2)

Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 88,9×98,4 mm a 320×482,6 mm; striscioni: da 320×1.320,8 mm

(64-350 g/m2)

Qualità di stampa: fino a 1200×2400 dpi

Connessioni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair

Tempo di uscita prima pagina: velocità massima di 10,5 secondi a colori/10 secondi bn

Dimensioni: 620×723×809 mm, peso 80,8 kg

Il peso della stampante e le dimensioni richiedono uno spazio dedicato, indispensabile se si vuole sfruttare appieno le potenzialità di questa macchina: aspetto questo che non la rende la classica stampante da posizionare sulla scrivania.

Design semplice e lineare, con il display multifunzione a colori inclinabile e dal touchscreen fluido. Non è paragonabile alle abitudini da smartphone cui siamo ormai abituati, ma è comunque comodo e funzionale.

Le ventole di raffreddamento, necessarie se consideriamo che la Xerox Versalink c9000 è pensata per volumi fino a 270.000 pagine/mese, richiedono un’area di ventilazione tutt’attorno alla macchina.

Un motivo in più per prevedere un’installazione stand alone senza impedimenti nelle vicinanze.

Funzionalità

Per descrivere le funzionalità dobbiamo innanzitutto parlare delle applicazioni e dei campi di utilizzo in cui la Versalink c9000 può esprimersi al meglio.

I due cassetti inferiori, presenti già nell’installazione base, hanno una capienza di 520 fogli, con possibilità di utilizzo di supporti dai 60 gr/mq (veline o usomano molto leggere) ai 300 gr/mq e fino al formato massimo 320×450 mm.

Alle consuete stampe A4 è quindi possibile aggiungere prodotti come biglietti da visita, volantini e cartelline a quattro ante anche personalizzate. Il vantaggio dei sistemi digitali di questo tipo è proprio nell’alta variabilità dei prodotti e nella personalizzazione degli stampati.

Il cassetto laterale estende i vostri stampati fino al formato 320×1.320 mm, per la realizzazione di locandine, manifesti verticali o folder a più ante.

Non ultima, la possibilità di stampare buste in diversi formati commerciali è un’opzione che ci ha piacevolmente sorpreso e che risulta ideale per quelle attività imprenditoriali che desiderano produrre all’interno della loro organizzazione la propria coordinata grafica e, magari, personalizzare le spedizioni con i dati dei propri clienti.

Come in molti modelli della linea Versalink, anche la c9000 dispone di 4 toner a colori (ciano, magenta, giallo e nero), facilmente ispezionabili e sostituibili accedendo al pannello frontale della macchina. La parte anteriore ospita anche la vaschetta di recupero dei toner di scarto mentre, sul laterale, è disposto un vano apribile in cui è presente il fusore.

Setup, operatività e prestazioni

Come possibile vedere nelle foto, tutte le parti e le maniglie in arancione indicano dove l’utente può intervenire per il cambio dei consumabili, gli inceppamenti e i piccoli interventi di assistenza, che possono essere eseguiti con molta praticità seguendo le indicazioni sul display.

I toner, disponibili in tre formati a seconda dei volumi di stampa, sono studiati in laboratorio in modo da avere la stessa consistenza e densità, il che incide profondamente nella qualità e nell’uniformità di stampa, con colori eccellenti e ottima leggibilità dei testi in bianco e nero.

I toner sono acquistabili singolarmente o in automatico, con un sistema di riordino cartucce che è una delle caratteristiche fondamentali per chi decide di acquistare la Xerox Versalink c9000 approfittando degli incentivi fiscali.

Opzionale è il sistema di gestione colore Xerox Precise Colour Management System che, grazie all’editor interno, permette di riprodurre con maggiore fedeltà le tinte spot e i colori Pantone.

Un altro aspetto fondamentale se si pensa a quante aziende scelgono colori speciali per rappresentare il proprio brand.

Il disco interno da 320 GB, il processore da 1,6 GHz e ben 4 GB di memoria, infine, contribuiscono a garantire prestazioni fino a 55 pagine al minuto con avvio di stampa in pochi secondi.

L’installazione del driver di stampa, scaricabile direttamente dal sito Xerox o collegandosi all’indirizzo IP della macchina, è semplice e intuitivo. Permette la gestione dei differenti supporti, delle grammature e formati differenti e delle code di stampa a tutto vantaggio dei processi di stampa più elaborati.

Non mancano ovviamente soluzioni di invio delle stampa da remoto, via app e cloud con diversi sistemi supportati dalla c9000 (Google Drive, Dropbox e Microsoft One Drive per citarne alcuni). Di default non è previsto il dispositivo Wi-Fi, acquistabile a parte ma che in effetti è fondamentale per l’utilizzo in remoto.

L’alimentatore ad alta capacità, la stazione di finitura e il modulo per il punto metallico sono alcune delle opzioni che permettono di personalizzare e ampliare le potenzialità di questa stampante, che garantisce un servizio da “centro copie” di alto livello.

Xerox Versalink c9000, il nostro giudizio

La Versalink c9000 è un prodotto che ci sentiamo di consigliare alle aziende che vogliono automatizzare e internalizzare la produzione dei propri stampati.

Cosa ci è piaciuto

La Xerox Versalink c9000 è sicuramente una macchina top di gamma nella fascia business e office, con la possibilità di fare lavori di produzione e di stampare buste commerciali.

Il prezzo (il listino parte da poco più di 4.000 euro) è giustificato dalla varietà di opzioni e prodotti che è possibile realizzare con il suo impiego.

Anche i toner hanno una capacità elevata, degna di far fronte alle richieste produttive dei clienti.

Cosa ci ha convinto meno

Il peso e le dimensioni sono un aspetto che può essere considerato negativo, soprattutto nelle aziende in cui non è possibile riservare un’ampia area dedicata alla stampa.