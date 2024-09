Xerox sceglie Rise with SAP per trasformare l’architettura aziendale

SAP SE ha annunciato che Xerox Holdings Corp. ha scelto diverse soluzioni SAP per trasformare la sua architettura aziendale nell’ambito del suo progetto pluriennale Reinvention.

L’iniziativa Reinvention di Xerox prevede l’allineamento delle risorse per migliorare e stabilizzare le sue attività di stampa di base, aumentare la produttività e l’efficienza e concentrarsi sui servizi digitali e le capacità dei servizi IT emergenti per consentire ai propri clienti di ottenere risultati di business migliori.

Passare al cloud per realizzare un core pulito

In seguito alla scelta della soluzione RISE with SAP per il passaggio al cloud, Xerox sta adottando l’approccio “clean core” che permette lo snellimento delle operazioni nei vari mercati e dei processi aziendali. Grazie all’adozione di SAP S/4HANA Cloud, Xerox prevede di ridurre i costi IT, standardizzare i processi in linea con la creazione di un’organizzazione globale di servizi di business, e semplificare sensibilmente la sua infrastruttura applicativa, consentendo lo sviluppo di nuovi modelli di business per far fronte alle mutevoli esigenze del settore.

“Passando al cloud con le soluzioni SAP, Xerox snellisce le operazioni, diventa un’organizzazione con cui è più facile fare business e si posiziona come un’azienda basata sui servizi e abilitata dal software”, ha dichiarato Louie Pastor, Executive Vice President, Chief Transformation and Administration Officer di Xerox. “SAP è un partner strategico che ci aiuta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione di clienti e partner aumentando la nostra velocità, agilità ed efficacia in termini di costi e fornendo al contempo all’intera azienda strumenti moderni e un supporto migliore. Mentre continuiamo la nostra Reinvention, questa collaborazione sottolinea l’impegno di Xerox a consentire il successo di clienti e partner in tutti gli ambienti di lavoro ibrido”.

Una singola fonte di verità

Alcune delle soluzioni cloud di SAP scelte da Xerox includono SAP Business AI, il portafoglio SAP Customer Experience, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) e le soluzioni SAP per la gestione della supply.

L’unione di diverse soluzioni cloud innovative su SAP BTP offre a Xerox una piattaforma integrata per tutte le funzioni aziendali, come finance, supply chain e vendite. Questo consentirà a Xerox di disporre di insight in tempo reale con drill-down live delle transazioni operative, e di creare una maggiore agilità e flessibilità per aggiungere nuove offerte, aumentando allo stesso tempo l’automazione, la semplificazione e la riduzione dei costi in tutte le sue operazioni. SAP Business AI verrà inizialmente implementata per lo screening dell’integrità del business e nei prossimi mesi verranno esaminati ulteriori casi di utilizzo che porteranno nuovi vantaggi all’organizzazione.

Xerox attingerà anche alle soluzioni SAP di digital supply chain per ottimizzare la supply chain e mitigare i rischi migliorando la visibilità dello stock nei quasi 145 Paesi in cui opera, estendendo l’analisi nelle diverse aree aziendali per un processo decisionale migliore basato sui dati.

“Siamo orgogliosi che Xerox abbia deciso di sfruttare il potere delle soluzioni SAP per guidarne la sua Reinvention”, ha dichiarato Dominik Asam, chief financial officer e member of the Executive Board di SAP SE. “Grazie alla scelta di RISE with SAP, Xerox implementerà nuovi modelli di business per migliorare le esperienze dei clienti e inizierà a integrare SAP Business AI per crescere. Questo permetterà all’azienda di costruire sulla sua solida storia e introdurre una nuova era di innovazione all’interno del posto di lavoro per i propri clienti”.