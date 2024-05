WSO2 acquisita da EQT, per accelerare l’innovazione della digital transformation

WSO2, società specializzata nella tecnologia di trasformazione digitale, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di EQT.

“Siamo entusiasti di collaborare con EQT per intraprendere la prossima fase del viaggio di WSO2“, ha dichiarato Sanjiva Weerawarana, CEO e fondatore di WSO2. “Con il supporto e l’esperienza di EQT, siamo ben posizionati per accelerare il nostro programma di innovazione, espandere la nostra presenza globale e continuare a dare alle imprese la possibilità di prosperare nell’economia digitale“.

Sin dalla sua nascita nel 2005, WSO2 è stata all’avanguardia nella realizzazione di software innovativi che consentono alle organizzazioni di offrire esperienze digitali senza soluzione di continuità. Oggi la piattaforma di WSO2 offre una serie completa di soluzioni leader di mercato per l’integrazione, la gestione delle API, l’identity & access management (IAM) e lo sviluppo di applicazioni.

Migliaia di organizzazioni, tra cui centinaia delle più grandi aziende del mondo, le migliori università e i governi, si affidano al software nativo in cloud di WSO2 come servizio (SaaS) e alle offerte open-source per guidare le loro iniziative digitali, eseguendo 60.000 miliardi di transazioni e gestendo oltre 1 miliardo di identità ogni anno.

Con EQT come nuovo partner, WSO2 riafferma il suo impegno a fornire soluzioni innovative che rispondono alle esigenze in evoluzione delle aziende moderne.

Guardando al futuro, “WSO2 rimane concentrata nel guidare il successo dei clienti, nel promuovere la collaborazione della comunità e nel fornire software innovativo che sblocca nuove opportunità di creazione di valore per le organizzazioni di tutto il mondo“, ha aggiunto Weerawarana.

Hari Gopalakrishnan, Partner del team di consulenza di EQT Private Capital Asia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con WSO2, che aiuta i clienti di tutti i settori a guidare la loro trasformazione digitale e a migliorare la resilienza operativa. Riteniamo che WSO2 sia ben posizionata per capitalizzare le tendenze a lungo termine come la trasformazione digitale e la crescente adozione dell’IA generativa e confidiamo di poter attingere al collaudato playbook di EQT per la creazione di valore del software per accelerare ulteriormente la forte crescita di WSO2“.

EQT è un’organizzazione di investimento globale orientata agli obiettivi, con 242 miliardi di euro di asset totali in gestione e la terza società di private equity a livello globale (secondo la classifica 2023 PEI 300). Fondata tre decenni fa dalla famiglia svedese Wallenberg, oggi EQT possiede società e asset in portafoglio in Europa, Asia-Pacifico e nelle Americhe e le supporta nel raggiungimento di una crescita sostenibile, dell’eccellenza operativa e della leadership di mercato. L’ampio portafoglio globale di società di software aziendale di EQT comprende aziende come IFS, SUSE, thinkproject e altre.

La transazione è soggetta alle condizioni e alle approvazioni consuete. J.P. Morgan è stato il consulente finanziario esclusivo di WSO2.