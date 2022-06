wSign: la firma digitale moderna, sicura e user friendly

Euronovate Group, fornitore di software, hardware e servizi per la trasformazione digitale delle aziende, ha annunciato wSign.

Si tratta di una piattaforma di firma digitale user friendly che consente in modo semplice, rapido e sicuro di firmare documenti su qualunque dispositivo, ovunque ci si trovi.

Euronovate Group presenta wSign come una piattaforma di firma digitale moderna e innovativa che semplifica e coordina le operazioni di firma e i flussi di lavoro attraverso una soluzione intuitiva, con protezione totale dell’identità e dei dati dell’utente, consentendo la firma da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo con validità legale e conforme a eIDAS.

Tra i vantaggi offerti da wSign sottolineati dalla società sviluppatrice della soluzione c’è in primo luogo il fatto che è sostenibile: il processo digitale elimina tutti i costi legati ai documenti cartacei.

Poi, è conforme: abilita approvazioni di documenti con diversi livelli di sicurezza a seconda dei requisiti legali, è conforme al regolamento europeo eIDAS, automatizza e personalizza i flussi di lavoro secondo le diverse esigenze.

Inoltre, wSign è pratico: il processo di firma viene completato dagli utenti in modo semplice e veloce evitando inutili clic e risparmiando tempo.

Infine, ma certamente non meno importante, tutt’altro, Euronovate Group sottolinea la sicurezza.

Grazie all’elevata tracciabilità dei processi, le operazioni di firma possono essere monitorate e utilizzate come prove legali, fornendo un quadro di audit più sicuro ed evitando i rischi legati ai tradizionali processi cartacei.

Andrea Pirone, Chief Revenue Officer di Euronovate Group, ha dichiarato: “wSign è la soluzione SaaS che permette di accelerare i processi di firma aziendali interni ed esterni, gestendone il flusso in modo intuitivo, tra diversi firmatari e garantendo la massima sicurezza e protezione dei dati.

I risultati sono il miglioramento della performance del business e un notevole risparmio di tempo, carta e spazio per l’archivio”.

Carlo Di Giulio, Product Owner di wSign, ha dichiarato: “Attraverso quattro semplici passaggi, la piattaforma di firma elettronica wSign consente di firmare online ottenendo un documento con piena validità legale e con la massima protezione.

Il processo di firma rapido e semplice fornito da wSign, inoltre, aumenta l’efficacia di qualunque azienda poiché oltre l’85% degli accordi viene completato in meno di 24 ore e il 48% in meno di 15 minuti”.

Carlo Di Giulio presenterà la nuova soluzione nel dettaglio, descrivendone i possibili scenari di utilizzo e le eventuali future opportunità, durante il webinar gratuito The Next Signature Milestone, che si terrà online martedì 21 giugno alle ore 10:00 (sessione in italiano) e alle ore 17:00 (sessione in inglese).

È possibile iscriversi alla sessione in italiano o a quella in inglese.

