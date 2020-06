Workspace management, Teos 2.2 tiene gli ambienti sotto controllo

Progettata per supportare la gestione delle risorse condivise e dei dispositivi connessi in uffici e scuole, l’ultima versione Teos 2.2, soluzione di Workspace Management di Sony, si può rivelare alleato prezioso anche di fronte alle esigenze attuali di maggiore controllo degli spostamenti o di smart working.

Annunciato durante ISE 2020 di febbraio, TEOS 2.2 è stato progettato per integrare nel software di gestione anche gli ultimi progressi nella tecnologia dei sensori IoT, migliorare l’integrazione e gestire al meglio spazi di lavoro e relativi utenti.

Sono una ventina le funzionalità aggiunte alla nuova versione. Tra queste, spiccano le opzioni personalizzabili di Smart Automation, la nuova interfaccia Meeting Display e un’integrazione con Outlook.

Di recente, per supportare la gestione degli uffici nel rispetto delle norme sul Covid-19 Sony ha creato anche modelli predefiniti per messaggi visivi dedicati e prontamente inseriti nel nuovo aggiornamento.

Con TEOS 2.2, ambienti a misura di Covid-19

Inoltre, una serie di flussi di lavoro capaci di garantire la flessibilità e il distanziamento sociale, come per esempio la gestione delle postazioni di lavoro disponibili.

Le soluzioni TEOS sono progettate per ottimizzare l’utilizzo dei dispositivi connessi negli ambienti di lavoro e di apprendimento, così da mettere in grado le organizzazioni di risparmiare tempo, denaro ed energia senza sacrificare la flessibilità e la scalabilità necessarie per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali.

In particolare, la versione più recente della soluzione dedica maggiore attenzione al mondo IoT. Per esempio, integrando i dati relativi ai sensori intelligenti Sony in grado di rilevare occupazione dello spazio, temperatura, umidità, CO2, rumore e luce nei vari ambienti di lavoro.