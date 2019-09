Workplace Hub, tutta l’IT che serve a una Pmi in un metro quadro

Dopo l'esordio in altri paesi europei arriva anche sul mercato Italiano Workplace Hub, la piattaforma che concentra in un unico hub le risposte alle esigenze IT delle aziende di Konica Minolta.



Secondo Shoei Yamana, CEO e Presidente di Konica Minolta “Il posto di lavoro sta evolvendo e la trasformazione digitale sta diventando determinante sia per la sopravvivenza delle organizzazioni sia per la prosperità futura: Workplace Hub consente alle aziende di rendere tale trasformazione efficace e profittevole e permette di predisporre il giusto ambiente per recepire le innovazioni tecnologiche”.

Si tratta di una soluzione IT completa che combina le componenti hardware fondamentali per ogni azienda, con software e servizi IT, per dare stabilità e sicurezza informatica.

La soluzione, che si indirizza bene alle Pmi, è stata sviluppata nei Laboratori di Ricerca e Sviluppo Konica Minolta, in collaborazione con partner globali tra i quali Hewlett Packard Enterprise, Sophos, Acronis e Microsoft.

In uno spazio di 1m2Workplace Hub concentra tutta la tecnologia per supportare il business delle aziende e rendere il lavoro più semplice e collaborativo: server, firewall, access point Wi-Fi e multifunzione perfettamente integrati con soluzioni di data protection e cybersecurity.

Workplace Hub viene monitorato da remoto dagli specialisti Konica Minolta, pronti a intervenire prima che si presenti una criticità, o su richiesta.

Secondo Konica Minolta Workplace Hub rappresenta per la Pmi Italiana l’opportunità di compiere quel salto tecnologico necessario per ridurre il gap con la grande azienda, dove la maggiore disponibilità di risorse permette investimenti più consistenti in innovazione e sicurezza.

Una soluzione, un canone, un unico Poc

A fronte di un canone ricorrente, infatti, anche una Pmi può dotarsi in soluzione unica di un'infrastruttura IT all’avanguardia, senza necessariamente dover avere le competenze tecniche per gestirla.

Tramite la dashboard admin le principali funzionalità sono accessibili in modo intuitivo, mentre il service desk Konica Minolta diventa il single point of contact per ogni necessità, erogando servizi, sicurezza e supporto.

Appuntamento al 30 ottobre

Workplace Hub sarà presentato in anteprima assoluta in Italia il 30 ottobre presso Talent Garden Calabiana di Milano con la partecipazione del Politecnico di Milano e di alcuni partner che hanno contribuito alla realizzazione della soluzione.

Assieme a Konica Minolta Acronis, HPE e Sophos daranno spunti su come sfruttare tecnologia e innovazione per fare crescere il proprio business.

Con Workplace Hub Konica Minolta conferma la posizione sempre più orientata al mondo dei servizi IT e delle tecnologie al servizio delle aziende.