Workplace Hub Pro, il centro del lavoro connesso nelle Pmi

Konica Minolta lancia la nuova versione della sua piattaforma per la gestione dell’infrastruttura IT: Workplace Hub Pro e lo fa con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta in ambito IT per le piccole e medie imprese.

Il primo Workplace Hub fu presentato poco meno di un anno fa. La nuova versione Pro combina in un’unica soluzione l’intelligenza della tecnologia di stampa bizhub i-Series A3 con i software e servizi IT gestiti.

Progettato tenendo conto delle esigenze IT delle Pmie, Workplace Hub Pro incarna la convergenza del mondo printing con quello IT per offrire una soluzione all-in-one, innovativa e affidabile, in grado di abilitare l’ambiente di lavoro connesso.

Come per le altre soluzioni della famiglia Workplace Hub, anche il Pro garantisce sicurezza, scalabilità e capacità di integrarsi sia fisicamente sia virtualmente nell’ambiente di lavoro esistente, offrendo gli strumenti digitali richiesti dagli utenti.

Grazie ai servizi IT gestiti Konica Minolta si prende in carico le esigenze informatiche dei clienti, consentendo anche alle aziende più piccole di dotarsi di una infrastruttura IT di classe enterprise.

Il punto di svolta della capacità IT

È chiaro in proposito Olaf Lorenz, Direttore Generale della divisione Marketing Internazionale di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH: “Per molti nostri clienti Workplace Hub ha rappresentato un vero punto di svolta rispetto alla loro capacità IT. Abbiamo identificato cinque principali sfide per le PMI: invecchiamento o non scalabilità dell’infrastruttura IT, poche o nessuna risorsa interna per la gestione dell’IT, conoscenze limitate per gestire ambienti IT in continua evoluzione, mancanza di memoria e backup adeguati, basso livello di sicurezza e scarsa trasparenza sui costi” .

Tutti fattori la cui importanza si è acuita in seguito alla crisi da Covid-19, che ha reso l’accesso da remoto e la collaboration una necessità chiara e urgente.

Ma nelle aziende e nelle organizzazioni più piccole, stampa/copia/fax/scansione sono ancora attività centrali nella routine quotidiana.

Proprio riconoscendo questa esigenza, Konica Minolta ha deciso di integrare l’intera infrastruttura IT nei multifunzione bizhub i-Series, come spiega Davide Raggi, Product Manager IT Services di Konica Minolta Italia.

La nuova configurazione di Workplace Hub Pro consente una integrazione della gestione delle informazioni e dei processi aziendali, sia cartacei che digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza, inoltre, la componente IT e le funzionalità della MFP convivono su due sistemi separati.

“Workplace Hub Pro – dice Raggi – è concepito come cuore dell’ambiente di lavoro intelligente e connesso. Semplificando il lavoro alle aziende e offrendo un supporto specializzato da un unico point of contact, la nostra soluzione consente di mantenere sempre sotto controllo i costi; le aziende possono così avere un’infrastruttura IT completa con assistenza inclusa, pagando semplicemente un canone mensile”.