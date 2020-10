Workday, Federico Francini è il Managing Director Italia

Workday ha annunciato la nomina di Federico Francini a Managing Director per l’Italia.

Dagli uffici di Milano Francini guiderà il team in vista della strategia di espansione della società e riporterà direttamente a François Cadillon, Vice President Sales Continental Europe di Workday.

Francini viene da una carriera di oltre 30 anni nel settore ICT. Durante il suo percorso professionale si è occupato di sistemi informativi completi e complessi, applicazioni MRP, software, hardware, network, middleware, applicazioni ERP e Business Intelligence, oltre a SaaS (Software as a Service) e HCM (Human Capital Management).

Prima della carica in Workday, Francini ha ricoperto la posizione di Senior Sales Director in Oracle, dove per 16 anni ha gestito e guidato con successo vari team di vendita in numerosi settori verticali e in una sofisticata organizzazione a matrice.

È stato Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fujitsu Technology Solutions con la responsabilità per l’Italia, oltre che per Grecia, Israele e Balcani.

La sua più recente posizione manageriale è stata di Country Leader presso Cornerstone OnDemand Italia, come responsabile della strategia aziendale complessiva del paese, dove ha contribuito con successo ad una forte crescita sul mercato italiano.