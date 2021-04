Workday Extend, nuove app in arrivo per l’azienda agile

Workday ha annunciato le nuove funzionalità di Workday Extend, la soluzione che aiuta i clienti e i partner a estendere senza soluzione di continuità le loro applicazioni core basate sulla piattaforma di gestione finanziaria e delle risorse umane.

Le nuove funzionalità di orchestrazione, dati e logica di Workday Extend consentono di migliorare il processo di accelerazione della digitalizzazione, favorire la creazione di nuovo valore per l’azienda e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e l’agilità aziendale.

Workday Extend permette alla community di utenti Workday (oltre 50 milioni di utenti nel mondo), di creare in maniera sicura e veloce nuove app che utilizzano le applicazioni core di Workday.

Le nuove funzionalità e caratteristiche di Extend permettono di costruire app a valore aggiunto per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, ottimizzare le esperienze e snellire i processi aziendali, collegando in maniera sicura i dati di Workday ai sistemi di terze parti.

L’estensibilità preserva il contesto dei dati, i flussi dei processi, la user experience e la sicurezza per migliorare l’esperienza d’uso delle app, contrariamente ai sistemi che funzionano al di fuori di Workday o che offrono solo funzionalità generiche, i quali richiedono la ricostruzione delle integrazioni e la razionalizzazione delle interfacce utente e della sicurezza e quindi la sincronizzazione di copie separate di uno stesso dato.

Ora invece con Workday Extend i clienti semplificano lo stack tecnologico e rendono più sicuri i dati sulla gestione finanziaria e del personale e possono ottimizzare l’investimento tecnologico esistente minimizzando i rischi.

Con il nuovo Workday Orchestrate, ora compreso nell’abbonamento a Workday Extend, gli sviluppatori di app possono orchestrare i processi finanziari e di HR sulle piattaforme Workday e di terzi.

Queste orchestrazioni sono costruite visivamente attraverso Orchestration Builder, un’interfaccia utente drag-and-drop che permette un’esperienza di sviluppo low-code guidata e semplificata per definire la logica, mappare i dati, eseguire le trasformazioni.

Con questa funzionalità aggiunta, Workday Extend contribuisce a promuovere un utilizzo ancora più connesso, adattabile ed estensibile di Workday, grazie al quale le aziende possono trasformarsi più velocemente per soddisfare le loro esigenze specifiche e accelerare il time-to-value.

I vantaggi di Extend

Extend si basa sui principi dell’architettura core di Workday e permette alle aziende di estendere rapidamente e in profondità i dati e i processi presenti in Workday. Inoltre, il catalogo di app Workday Extend presenta una lista accurata di template di app e di app di riferimento che prendono in esame i principali scenari di business e sono pronte per essere configurate e implementate rapidamente.

Con Workday Extend i team IT non hanno più bisogno di un insieme eterogeneo di piattaforme di sviluppo e implementazione app, tool di integrazione e di workflow e sistemi di gestione per la creazione delle nuove app e la costruzione dell’employee experience. Possono quindi ridurre la complessità dello stack tecnologico e i costi e aumentare la capacità utile al business.

I clienti che utilizzano Workday Extend si sentono più sicuri se sanno che le app che sviluppano funzionano sulla piattaforma globale Workday Enterprise Management Cloud, limitando i rischi di sicurezza e di violazione della privacy associati all’esportazione di dati da Workday a un sistema esterno