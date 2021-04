WordPress rinnova le app iOS e Android, per gestire i siti ovunque

Le app mobili di WordPress forniscono un modo utile ed efficace per gestire il proprio sito da qualsiasi luogo e in ogni momento.

L’app ha ricevuto di recente un rinnovamento del design il cui rollout è stato completato nell’ultima versione WordPress 17.1, che è ora disponibile per Android e iOS sui rispettivi store.

Il team di sviluppo, nel presentare l’update, ha sottolineato come nuove funzionalità e miglioramenti vengano introdotti nelle app di WordPress in ogni release. Tuttavia, il visual design non era cambiato molto negli ultimi anni.

Per questo motivo, negli ultimi mesi il team si è messo al lavoro per modernizzare il design delle app. Come avvenuto per funzionalità come la Dark Mode (che è disponibile sia su dispositivi iOS che Android), il team di WordPress ha anche tratto vantaggio dai nuovi componenti resi disponibili nelle ultime versioni dei sistemi operativi mobili.

Intestazioni più grandi e più in evidenza richiamano ora le aree chiave del prodotto e creano una maggiore distinzione visiva tra le schede di livello superiore e i livelli più profondi delle app.

Inoltre, una nuova palette di colori si abbina ora a uno sfondo più neutro che lascia spiccare i contenuti, con blu più brillanti che rendono gli elementi interattivi ancora più evidenti. Poi, un nuovo carattere serif si riallaccia alle radici di WordPress nella scrittura e nel publishing.

Alla fine di marzo anche WordPress.com aveva conosciuto una rivisitazione del design. In particolare, l’aggiornamento era stato ideato per rendere la gestione del sito più intuitiva e introdurre maggiore coerenza in tutte le parti di WordPress.com.

L’aggiornamento ha introdotto in WordPress.com lo stesso menu di amministrazione di WordPress.org a cui si fa riferimento in moltissimo materiale di documentazione e tutorial.

Molti utenti avevano espresso un feedback poco positivo sul fatto che la navigazione su WordPress.com poteva risultare confusa a causa dei diversi layout delle barre laterali, dei menu e di altri componenti. L’update del design ha coinvolto le barre laterali e i menu che erano spaiati e li ha razionalizzati in una dashboard admin che è coerente per tutti.