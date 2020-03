Il team di sviluppo di WooCommerce (che fa parte della distributed company Automattic, a cui si devono anche WordPress.com, Jetpack, Tumblr e altre realtà molto popolari del mondo open source e del web), ha annunciato il rilascio della versione 4.0 della diffusa soluzione di ecommerce per WordPress.

WooCommerce 4.0 promette di rendere migliore e più efficiente la gestione dello store, oltre a potenziare gli strumenti di reportistica e analytics.

Nel complesso, l’ultimo aggiornamento è progettato per offrire agli store owner un workflow più efficiente e una migliore esperienza di management.

Quella che lo stesso team di sviluppo definisce come la maggiore nuova funzionalità aggiunta in WooCommerce 4.0 è WooCommerce Admin, un modo moderno e basato su Javascript per gestire lo store online con cui alcuni utenti potrebbero già avere familiarità, in quanto prima era un feature plugin aggiuntivo.

Ora invece WooCommerce Admin è disponibile per tutti e integrato direttamente nel plugin core di WooCommerce.

WooCommerce Admin è progettato basandosi su una nuova dashboard centrale, pensata per semplificare il flusso di lavoro.

Questa consente di personalizzare i report in base alle esigenze del proprio store, impostando intervalli di date, scegliendo la modalità di visualizzazione dei grafici, classificando le informazioni e visualizzando solo i dati che interessano. In scenari multi-utente, le impostazioni sono memorizzate in base all’utente, in modo che ogni membro del team possa trovare rapidamente le informazioni che sta cercando.

La raccolta e l'interpretazione dei dati, sottolinea il team di sviluppo di WooCommerce, consente di ridurre i costi, ottimizzare la gestione degli approvvigionamenti e aumentare le vendite. WooCommerce 4.0 offre una funzione di reporting con una quick overview delle prestazioni del proprio store.

È possibile visualizzare 14 data point diversi, tra cui vendite, ordini, valore medio degli ordini, resi, spedizioni, download e altri ancora. È inoltre possibile accedere a 12 nuovi report (tra cui revenue, ordini, stock, clienti e altri), filtrare rapidamente i dati, confrontare periodi e scaricare file CSV.

Il nuovo pannello Activity aiuta lo store owner ad accedere rapidamente agli strumenti di gestione che vengono utilizzati più spesso. Include un sistema di inbox e consente di visualizzare, con un semplice clic, gli ordini, lo stock, le recensioni degli utenti e altre informazioni.

WooCommerce 4.0 aggiorna inoltre la libreria Action Scheduler alla versione 3.0, che porta una nuova struttura del database, include tabelle custom per le azioni pianificate e riduce il carico sulle tabelle del database.

Queste modifiche dovrebbero influire sul sito web, informano gli sviluppatori, con uno store che dovrebbe funzionare in modo più fluido e veloce, anche quando deve scalare.

Sebbene Action Scheduler 3.0 rimanga compatibile con le versioni precedenti, il team di WooCommerce consiglia di eseguire un backup completo del sito web prima dell’aggiornamento. In generale, prima di un major update di questo tipo è sempre opportuno seguire in modo scrupoloso le raccomandazioni contenute nella documentazione dello sviluppatore, per una transizione quanto più liscia possibile.

• Potrebbe interessarti anche: Guida alle piattaforme di ecommerce per le Pmi