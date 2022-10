Wolters Kluwer, ai commercialisti più automazione grazie alla PSD2

L’introduzione della Fattura Elettronica è stata una ventata di efficienza anche negli Studi Professionali, ma le informazioni bancarie sono restate finora nelle disponibilità dei clienti e il Professionista aveva bisogno di una periodica richiesta, e poi spesso sollecito, per accedere alle informazioni del conto corrente.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha individuato in questo un processo assolutamente da automatizzare.

Ecco come nasce Digy Estratto Conto, una soluzione rivolta agli Studi che vogliono aumentare l’efficienza introdotta dalla fatturazione elettronica, estendendo l’automazione del processo anche alla contabilizzazione dell’estratto conto bancario.

La nuova soluzione è stata sviluppata nella scia delle normative introdotte in materia di PSD2 e consente allo Studio di ottenere autonomamente i movimenti bancari dei propri clienti, interpretarli e contabilizzarli.

Con la nuova soluzione digitale sarà il Professionista a decidere quali clienti attivare e, una volta autorizzato, potrà ricevere automaticamente le informazioni sul conto corrente.

La consegna dei movimenti bancari sarà automatica e approderà direttamente nella suite del gestionale dello Studio.

Digy Estratto Conto offre funzionalità davvero avanzate. Oltre alla consegna automatica dei movimenti bancari la soluzione consente una gestione unificata nel caso in cui il cliente disponga di più conti su più istituti.

L’interpretazione dei movimenti e la proposta di registrazione è automatica e Digy Estratto Conto consente anche la contabilizzazione massiva dei movimenti bancari. Il professionista potrà autonomamente attivare o disattivare i singoli clienti e assolutamente nessuna attività di mappatura iniziale si renderà necessaria, grazie all’utilizzo dei tracciati PSD2 che rappresentano uno standard europeo.

La nuova soluzione di casa Wolters Kluwer Italia presenta non pochi vantaggi. Per cominciare il recupero delle informazioni è automatico e non sarà più necessario il coinvolgimento del cliente. La registrazione contabile diventa efficiente ed intelligente, perché grazie all’importatore Estratto Conto nel gestionale i movimenti bancari vengono interpretati, confrontati con le fatture registrate ed in successione viene proposto automaticamente il movimento contabile.

Questa procedura automatizzata porta al completo azzeramento degli errori di imputazione e ultimo, ma non da ultimo, la soluzione rende autonomo il professionista nell’ottenere le informazioni garantendogli così una migliore gestione dei tempi e delle attività dello Studio, rese indipendenti dalle disponibilità fisiche del cliente.

