Wildix abilita le web conference delle Pmi con Wizyconf

Wildix dimostra grande attenzione al mercato delle PMI, e lancia sul mercato Wizyconf, un sistema di videoconferenza professionale, basato sul WebRTC e sul sistema operativo Chrome OS.

La nuova soluzione di Wildix si contraddistingue per la semplicità di implementazione. Non è quindi necessario il supporto di IT manager per essere azionata e gestita, ed è configurabile in soli 30 secondi.

Dimitri Osler, CTO di Wildix ha dichiarato: «Si tratta di una vera e propria ‘magia’ consegnata nelle mani dei manager: 30 secondi per configurare il sistema; solo un semplice telecomando per accenderlo e creare una conferenza. Le PMI non dovranno più preoccuparsi di come configurare e impostare la conference. Niente più sprechi di tempo nel tentativo di installare la soluzione, niente più IT da disturbare, niente più ragnatele di cavi sulla scrivania: solo una performante piattaforma. Il prodotto è distribuito sul mercato da poche settimane e i primi feedback che abbiamo sono decisamente positivi.»

Il sistema Wizyconf è dotato di due webcam, una 4K Ultra HD con autofocus e angolo a 120 gradi e una camera PTZ ad alta risoluzione e con 12x zoom ottico (16x digitale); utilizza microfoni HD in dotazione negli studi di registrazione musicale, che coprono un’area di circa 60 metri quadri, e che possono essere installati sul soffitto e sulla scrivania con un impatto minimo.

Wildix manda quindi un messaggio chiaro alle piccole e medie imprese. Con Wizyconf in termini di sistemi di videoconferenza, ora tutte le PMI possono dotarsi degli strumenti prima appannaggio delle grandi società, e con la serenità di avere in dotazione una soluzione di semplice utilizzo.