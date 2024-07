Wiz rifiuta l’offerta di acquisizione da parte di Google

Colpo di scena nell’affare da 28 miliardi di dollari che doveva portare Wiz alla corte di Google: la società istraeliana ha infatti rifiutato l’offerta di acquisto.

A riportare la notizia è Reuters, secondo cui il CEO di Wiz, Assaf Rappaport, ha affermato che la società dopo aver detto di no a Google si concentrerà sul piano iniziale di procedere ad una IPO, oltre a voler raggiungere 1 miliardo di fatturato annuo ricorrente.

Una decisione sicuramente non semplice da prendere, vista l’enormità della somma in gioco. E una forte scommessa di Rappaport sul futuro di Wiz. Difficile dire quali saranno le prossime mosse, in assenza di qualsiasi commento ufficiale da parte delle due compagnie.

Potrebbe essere solo un gioco al rialzo; al tempo stesso il recente (e gravissimo) incidente occorso ad uno dei principali competitor, Crowdstrike, potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella scelta di Rappaport. Nuovi scenari di mercato potrebbero infatti creare opportunità positive e inaspettate.

Non rimane che attendere, come sempre in questi casi, ulteriori sviluppi.