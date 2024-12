WithSecure pronta al lancio su AWS European Sovereign Cloud

WithSecure è tra i primi a annunciare la disponibilità delle proprie soluzioni di

cybersicurezza su AWS European Sovereign Cloud e rende il suo Elements Cloud

disponibile su AWS Marketplace.

WithSecure è orgogliosa di annunciare la disponibilità delle sue soluzioni su AWS European Sovereign Cloud al momento del suo lancio. Questo traguardo rafforza l’impegno di WithSecure nel fornire al mercato medio soluzioni di cybersicurezza conformi ai rigidi requisiti di dati e normative europee. AWS European Sovereign Cloud, progettato per offrire alle organizzazioni del settore pubblico e ai clienti di settori altamente regolamentati maggiori opzioni per soddisfare le loro crescenti esigenze di sovranità digitale, rappresenta un passo avanti cruciale nella tecnologia cloud per le aziende che operano secondo la regolamentazione dell’UE. L’impegno di WithSecure per AWS Sovereign Cloud sottolinea la sua leadership nell’allineamento dell’innovazione in ambito cybersicurezza con le esigenze europee.

Come parte di questa collaborazione, WithSecure offrirà il suo prodotto di punta, WithSecure Elements Cloud, su AWS European Sovereign Cloud. Questa soluzione all’avanguardia fornisce un set completo di funzionalità di cybersicurezza progettate per affrontare le sfide uniche delle piccole e medie imprese. WithSecure Elements Cloud combina Extended Detection and Response (XDR) per endpoint, identità e cloud con la gestione dell’esposizione, per prevedere e prevenire le violazioni su asset e operazioni critiche, supportato da una serie di servizi di co-sicurezza.

“WithSecure è onorata di collaborare con AWS in questa iniziativa rivoluzionaria per fornire soluzioni di cybersicurezza conformi agli standard europei di cloud sovrano,” ha dichiarato Artturi Lehtiö, Vicepresidente della gestione di prodotto e portafoglio presso WithSecure. “La nostra partecipazione riflette il nostro profondo impegno nel fornire alle imprese di mercato medio soluzioni di cybersicurezza progettate in Europa, costruite in Europa e distribuite dall’Europa.”

WithSecure Elements Cloud ora disponibile anche su AWS Marketplace

Oltre all’integrazione con AWS European Sovereign Cloud, WithSecure Elements Cloud è ora disponibile anche tramite AWS Marketplace, consentendo ai clienti di acquistare, implementare e gestire facilmente questa avanzata soluzione di cybersicurezza attraverso un catalogo digitale affidabile. Sfruttando AWS Marketplace, le organizzazioni possono beneficiare di processi di approvvigionamento semplificati, fatturazione consolidata e integrazione senza problemi con gli ambienti AWS esistenti.

“Rendendo disponibile WithSecure Elements Cloud su AWS Marketplace, stiamo ampliando la nostra portata e semplificando l’accesso a soluzioni complete di cybersicurezza per le imprese,” ha aggiunto Lehtiö. “Ciò garantisce che i clienti possano sfruttare strumenti di sicurezza potenti con la facilità e l’efficienza necessarie per restare al passo con le

