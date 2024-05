WithSecure Luminen potenzia i team IT con capacità di cybersecurity GenAI

WithSecure ha annunciato il lancio di Luminen. La potente esperienza di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) – spiega l’azienda specializzata in cybersecurity – migliora significativamente l’efficienza e l’efficacia dei team di difesa informatica odierni, che sono spesso oberati di lavoro e sottostaffati, semplificando compiti complessi e fornendo orientamenti contestuali. WithSecure Luminen è ora disponibile sulla piattaforma Elements Cloud senza costi aggiuntivi.

Sfruttando le avanzate capacità dei Large Language Models (LLM), WithSecure Luminen consente ai team di sicurezza informatica di gestire il loro carico di lavoro anche in ambienti sfidanti e con risorse limitate. Fornisce raccomandazioni precise e azioni che aumentano la produttività.

Gli algoritmi avanzati di Luminen offrono un’analisi più approfondita degli incidenti di sicurezza, automatizzano le azioni, offrono insight contestuali più ricchi e consentono un’interazione flessibile con i dati, garantendo che i difensori possano prendere decisioni rapidamente. Luminen abbassa il livello per gli amministratori di sicurezza, rendendo più facile, per non esperti di cybersecurity, di navigare con sicurezza nel complicato panorama della sicurezza informatica.

“Siamo impegnati ad integrare la nuova generazione di algoritmi GenAI solo quando rispettano i nostri elevati standard di qualità e rigorosi protocolli di privacy. In altre parole, non sfruttiamo l’IA solo per adottare nuove tecnologie”, afferma Leszek Tasiemski, Vice President Foundation Product Management di WithSecure. “Il nostro approccio garantisce che ogni soluzione basata su IA che implementiamo non sia solo potente ed efficace, ma rispetti anche i più alti livelli di sicurezza dei dati e la fiducia degli utenti. Luminen esemplifica questo impegno, offrendo capacità avanzate di sicurezza informatica che migliorano realmente la produttività e gli sforzi di protezione dei nostri clienti.”

Principali vantaggi di Luminen, messi in evidenza da WithSecure:

Massimizza l’efficienza con risorse limitate : le capacità GenAI di Luminen consentono ai difensori informatici di migliorare significativamente la loro produttività, aiutando le organizzazioni a proteggersi in modo più efficace contro le minacce informatiche.

: le capacità GenAI di Luminen consentono ai difensori informatici di migliorare significativamente la loro produttività, aiutando le organizzazioni a proteggersi in modo più efficace contro le minacce informatiche. Alta qualità e facilità d’uso senza pari : Luminen riduce il rischio di raccomandazioni errate da prompt mal progettati utilizzando dati pre-processati e opzioni di prompt predefinite e pre-testate. Questo approccio strutturato elimina la necessità di un’interfaccia simile a una chat illimitata, rendendo le capacità di Luminen facili da comprendere e completamente integrate nei prodotti esistenti di WithSecure Elements Cloud. WithSecure intende abbassare la soglia affinché le persone possano eccellere nella sicurezza informatica.

: Luminen riduce il rischio di raccomandazioni errate da prompt mal progettati utilizzando dati pre-processati e opzioni di prompt predefinite e pre-testate. Questo approccio strutturato elimina la necessità di un’interfaccia simile a una chat illimitata, rendendo le capacità di Luminen facili da comprendere e completamente integrate nei prodotti esistenti di WithSecure Elements Cloud. WithSecure intende abbassare la soglia affinché le persone possano eccellere nella sicurezza informatica. Standard di privacy: in qualità di specialista di cybersecurity, WithSecure aderisce ad alcuni dei più rigorosi standard di privacy. Luminen utilizza modelli fondamentali provati che sono agnostici al modello e continuamente migliorati senza utilizzare dati dai prompt degli utenti. Ogni modello GenAI è dedicato a un’unica organizzazione, eliminando qualsiasi rischio di esposizione dei dati tra le varie aziende.

WithSecure – sottolinea l’azienda – è stata all’avanguardia dell’innovazione dell’IA per molti anni, molto prima che diventasse una tecnologia diffusa. Il percorso di AI dell’azienda è iniziato quasi un decennio fa, con più modelli di apprendimento automatico che migliorano le sue capacità di rilevamento e risposta. WithSecure è impegnata nell’uso responsabile dell’IA, mantenendo elevati standard di qualità e rigorosi protocolli di privacy mentre minimizza l’uso di energia e l’impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni su Luminen, è possibile visitare il sito web di WithSecure.