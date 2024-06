Colt lancia Microsoft Operator Connect per i rivenditori

Colt Technology Services (Colt), azienda che si occupa di infrastrutture digitali, ha esteso ai rivenditori la diffusa soluzione vocale cloud Microsoft Operator Connect. Ora i rivenditori possono offrire ai loro clienti un software di collaborazione sul posto di lavoro in cloud flessibile e ad alte prestazioni con Microsoft Teams attraverso l’infrastruttura digitale sicura di Colt.

I partner reseller che ora offrono Microsoft Operator Connect beneficiano non solo di un’amministrazione digitale completa e automazione, con accesso al Microsoft Teams Admin Centre ma possono anche effettuare modifiche al servizio in pochi clic per offrire un’esperienza cliente reattiva e flessibile e lavorare con Colt come un unico fornitore in 13 Paesi europei.

Le aziende che rivendono Operator Connect sono supportate dalla vasta esperienza tecnica e normativa del team Colt: Colt è un Microsoft Solutions Partner certificato e il servizio è pienamente conforme alle normative europee.

Per i clienti finali dei rivenditori, i servizi vocali basati sul cloud contribuiscono a mantenere una forza lavoro remota produttiva e connessa, con gli stessi livelli di accesso ai servizi digitali dei dipendenti che lavorano in un luogo di lavoro tradizionale. Non c’è hardware da mantenere o componenti da sostituire, e il cloud offre scalabilità, in modo da poter rispondere rapidamente alle mutevoli dinamiche del mercato e da poter scalare rapidamente nei periodi di picco. Un modello di tariffazione pay-as-you-go aiuta a gestire i costi e a ridurre i consumi energetici non necessari.

Peter Coppens, VP Infrastructure and Connectivity Solutions, Colt Technology Services, ha dichiarato: “Il fantastico potenziale di crescita del mercato cloud voice presenta interessanti opportunità per i rivenditori di sviluppare nuovi flussi di entrate, con investimenti iniziali minimi in sistemi e piattaforme. L’estensione di Microsoft Operator Connect ai reseller offre loro la possibilità di sfruttare questo potenziale di crescita, con il supporto di un partner certificato da Microsoft, dotato di scala ed esperienza“.

Il lancio crea nuove opportunità di guadagno per i rivenditori, dato che la crescita del cloud continua. Secondo una ricerca di McKinsey il cloud potrebbe generare un valore fino a 3.000 miliardi di dollari entro il 2030 e un’azienda europea su due dichiara che sta effettuando una “migrazione su larga scala” al cloud o che sta creando nuove applicazioni e funzionalità nel cloud. Questo lancio crea quindi nuove opportunità di guadagno per i rivenditori, dato che la crescita del cloud continua.

Ulteriori informazioni su Microsoft Operator Connect for Resellers sono disponibili sul sito di Colt.