WithSecure lancia la protezione avanzata per la sicurezza della forza lavoro ibrida

La protezione degli strumenti di collaborazione online è diventata più importante che mai per le aziende moderne, soprattutto in considerazione della natura sempre più ibrida delle attività quotidiane, sia interne sia esterne. WithSecure (precedentemente nota come F-Secure Business) ha aggiunto nuove funzionalità di protezione avanzata alla sua piattaforma di sicurezza cloud-native, WithSecure Elements, proprio per aiutare la forza lavoro ibrida – e i collaboratori esterni – ad organizzare e partecipare a riunioni in modo sicuro tramite Microsoft Teams su qualsiasi dispositivo.

Microsoft Teams è diventato il servizio di collaborazione online e cloud-based più utilizzato, il che lo rende un vettore di attacco molto allettante e non coperto dagli approcci di sicurezza tradizionali. La recente indagine WithSecure Pulse ha evidenziato che la salvaguardia della forza lavoro ibrida è il risultato desiderato numero uno per le organizzazioni in materia di sicurezza. Tuttavia, il nuovo aggiornamento comprenderà anche la protezione della collaborazione esterna e della condivisione dei contenuti.

“Le riunioni con soggetti esterni tramite Teams sono piuttosto comuni e si svolgono tramite una vasta gamma di dispositivi, quindi le persone che partecipano con dispositivi mobili possono trasmettere contenuti malevoli senza nemmeno accorgersene. Per questo motivo abbiamo progettato una soluzione perfettamente integrata per proteggere gli utenti di Microsoft Teams e di altri servizi di collaborazione di Microsoft 365, indipendentemente dal dispositivo utilizzato,” afferma Leszek Tasiemski, Head of Product Management in WithSecure.

La nuova protezione di Microsoft Teams integra la soluzione WithSecure Elements Collaboration Protection che copre anche Microsoft Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business. Le sue funzionalità avanzate proteggono da minacce precedentemente sconosciute utilizzando la pluripremiata tecnologia di protezione e sandboxing di WithSecure. Di conseguenza, i contenuti malevoli come virus, trojan e ransomware vengono rilevati con precisione, bloccati e rimossi tempestivamente. Le organizzazioni possono utilizzare la protezione completa per la collaborazione di Microsoft 365 in pochi minuti e fa parte della piattaforma di sicurezza unificata cloud-native WithSecure Elements. È inoltre disponibile con moduli a scelta per la protezione degli endpoint, endpoint detection and response, gestione delle vulnerabilità e la protezione della collaborazione.

La nuova protezione avanzata per Microsoft Teams è inclusa automaticamente in tutti gli abbonamenti WithSecure Elements Collaboration Protection.