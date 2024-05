WithSecure Elements Exposure Management: rimanere un passo avanti agli attaccanti

Nel panorama in continua evoluzione delle minacce informatiche, le aziende devono adottare strategie proattive per proteggere i propri beni digitali. WithSecure Elements Exposure Management è una soluzione avanzata che consente alle organizzazioni di anticipare gli attacchi, fornendo una visione completa dei rischi informatici. Questa soluzione, parte di WithSecure Elements Cloud, offre alle aziende gli strumenti necessari per gestire e risolvere le esposizioni in modo efficace.

Sicurezza informatica proattiva con WithSecure Elements Exposure Management

WithSecure Elements Exposure Management introduce una nuova era nella sicurezza informatica, offrendo una visione a 360° dei rischi informatici. Questo approccio proattivo permette alle aziende di affrontare le vulnerabilità dalla prospettiva di un attaccante, aiutando a prevedere e prevenire le violazioni e garantendo la sicurezza dei loro beni e operazioni.

La soluzione fornisce visibilità sulla superficie di attacco e consente la risoluzione efficiente delle esposizioni più critiche grazie alla valutazione delle esposizioni e alle raccomandazioni abilitate dall’intelligenza artificiale. Con il monitoraggio continuo e le raccomandazioni basate sull’IA, WithSecure Elements Exposure Management aiuta le organizzazioni a rimanere un passo avanti rispetto agli attaccanti e alle richieste normative.

Affrontare le sfide della sicurezza informatica

Mika Lindroos, Product Director di WithSecure Exposure Management, sottolinea l’importanza di abbandonare un approccio frammentato alla sicurezza informatica. Una mentalità reattiva spesso porta a un elenco infinito di compiti senza priorità chiare. WithSecure Elements Exposure Management fornisce informazioni precise al momento giusto, aiutando le aziende a mantenere la conformità e a proteggere i loro asset più preziosi.

Lo scenario delle minacce in evoluzione

Un rapporto dell’European Digital SME Alliance ha rilevato un aumento del 57% degli attacchi informatici in Europa, dovuto all’espansione delle superfici di attacco e alla professionalizzazione del crimine informatico. Questo scenario sottolinea la necessità di ottimizzare le risorse dedicate alla sicurezza informatica.

WithSecure Elements Exposure Management, pensato per le aziende di medie dimensioni

Progettato per le aziende di medie dimensioni e i loro partner di servizi di sicurezza, WithSecure Elements Exposure Management offre flessibilità e facilità d’uso. Sia gestita tramite WithSecure Elements Cloud che da un team interno, questa soluzione assicura che le aziende possano adattare le loro strategie di sicurezza informatica alle esigenze specifiche.

Disponibilità e lancio

WithSecure Elements Exposure Management è stato lanciato durante SPHERE24, la conferenza annuale di co-sicurezza di WithSecure. La società sta ora avviando i primi partner, fornendo loro gli strumenti necessari per prevedere e prevenire le violazioni in modo efficiente.