Windtre, nuovo logo e nuovo brand unico per la telco

Sono passati quasi 4 anni dalla creazione della join venture fra Wind e Tre, ed ora Windtre lancia il nuovo brand unico e una rete ai vertici del mercato italiano. La sfida alle altre telco è lanciata, con il 5G come prossimo obbiettivo.

I brand originali si trasformano in un nuovo marchio per il mercato consumer, Windtre, di colore arancione e dalle forme arrotondate e ‘liquide’, che consolida il posizionamento valoriale dell’azienda.

In linea con queste caratteristiche, si rinnova anche la veste grafica di Windtre Business, il marchio dedicato ad aziende e professionisti.

La nuova Windtre , inoltre, nasce con una rete ampia e di qualità, secondo i test condotti dalla società internazionale di consulenza e di soluzioni ingegneristiche umlaut. Un’infrastruttura frutto di notevoli investimenti, realizzata dal team Technology guidato dal Cto dell’azienda, Benoit Hanssen.

Con circa 20.000 siti di trasmissione ‘5G ready’, la rete Windtre rappresenta uno dei principali network in Italia sia come traffico gestito che come capacità di accesso disponibile e consentirà di implementare rapidamente lo standard di rete di quinta generazione.

La nascita del nuovo brand unico Windtre è annunciata da una campagna media, on air da domenica 8 marzo. Nel primo spot, il logo viene rivelato attraverso una speciale animazione, con un focus sulla forza della rete ‘Top Quality’. Fiorello e Fabio Rovazzi saranno gli Ambassador del brand unico, mentre la campagna, diretta da Gabriele Muccino, ha come colonna sonora il brano multiplatino “Esseri Umani” di Marco Mengoni, star del pop italiano, in una versione esclusiva per Windtre . La scelta riprende il claim ‘molto più vicini’, in linea con il posizionamento valoriale del marchio.

Al via anche il sito istituzionale windtregroup.it, un canale pensato per raccontare l’identità di Windtre e il suo impegno per la digitalizzazione del Paese.

Sul sito corporate, così come su tutti gli altri principali touchpoint digitali dell’azienda, è online da oggi una pagina dedicata al brand unico che permette di esplorare la genesi del marchio, i suoi valori, la forza del suo network e la capillarità della sua rete vendita.