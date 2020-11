Windows Terminal Preview 1.5, la riga di comando di nuova generazione

Windows Terminal è un progetto open source, alimentato anche dalla community, di una versione moderna di applicazione da terminale, destinata a sviluppatori e utenti che utilizzano la shell e la riga di comando, e i loro strumenti.

Parallelamente all’app Windows Terminal che è passata alla versione 1.4 arriva la nuova release anche della versione di anteprima Windows Terminal Preview, che è invece passata alla release 1.5 con una ricca serie di novità.

È possibile scaricare entrambe le versioni dell’app sia dal Microsoft Store sia dalla pagina dei rilasci su GitHub.

Per quanto riguarda Windows Terminal Preview 1.5, il team di sviluppo ha migliorato la funzionalità dei link ipertestuali per rilevare automaticamente i collegamenti all’interno del terminale. Questi link sono cliccabili e si apriranno nel browser predefinito utilizzando Ctrl + clic.

Da applicazione terminale dell’era degli smartphone e dei social media, Windows Terminal ora consente di utilizzare le emojis come icone del profilo.

L’impostazione “useTabSwitcher” ha ricevuto un aggiornamento e ora è possibile specificare “mru” o “inOrder”, setting che abiliterà il tab switcher con le schede elencate nell’ordine più recente o in ordine di disposizione nel terminale.

Una nuova opzione è stata aggiunta anche all’impostazione “backgroundImage”: è ora possibile indicare “desktopWallpaper”, che imposta l’immagine di sfondo del terminale sullo sfondo del desktop.

È stato poi commutato il prefisso “>” in modalità azione all’interno della palette dei comandi, in modo da far corrispondere la funzionalità della palette dei comandi di VS Code. Il backspace rimuoverà il carattere “>” e metterà in modalità riga di comando. Inoltre, quando si entra in un menu annidato dalla palette dei comandi, è ora possibile tornare al menu principale senza dover uscire dalla palette dei comandi.

Sempre in questo ambito, quando si cercano i comandi nella palette dei comandi, i risultati metteranno in grassetto il testo corrispondente per facilitare l’individuazione del comando desiderato.

Tra le nuove azioni, con l’azione “togglePaneZoom” è ora possibile espandere un riquadro per adattarlo all’intero contenuto della finestra del terminale. Ci sono poi altre nuove funzionalità così come bug fix e miglioramenti.