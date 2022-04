Windows Phone Link connette lo smartphone Android con il Pc

Microsoft ha annunciato l’evoluzione dell’app Your Phone (Il tuo telefono) di Windows, per la connessione a telefoni Android, che diventa Phone Link, Collegamento al telefono.

L’esperienza Il tuo telefono, introdotta da Microsoft in Windows più di tre anni fa, permette di accedere alle foto e ad altri contenuti dello smartphone Android sul proprio computer.

Dal suo lancio, Microsoft ha abilitato più funzioni, come la possibilità di filtrare le notifiche sul Pc, fare e ricevere telefonate anche quando il telefono è fuori portata e utilizzare le app mobili Android sul proprio Pc Windows.

In concomitanza con questa ulteriore evoluzione dell’esperienza di collegamento tra Pc e telefono Android, ora Microsoft sta introducendo anche una nuova interfaccia che porta le notifiche in primo piano.

Con la nuova navigazione a schede, tutte le funzionalità e i contenuti importanti del proprio telefono sono ancora a portata di mano. E ci sono miglioramenti per rendere la configurazione ancora più facile.

Con il prossimo aggiornamento di Windows 11, gli utenti saranno anche in grado di impostare Collegamento al telefono durante la configurazione di un nuovo Pc, con la facilità della scansione di un codice QR.

Microsoft considera questa esperienza come un ponte tra i due dispositivi, ed è per questo che sta rinominando l’app in Phone Link, Collegamento al telefono.

Per mantenere la coerenza tra i dispositivi, Microsoft ha anche rinominato l’app mobile per Android abbinata, da Your Phone Companion a Link to Windows, Collegamento a Windows. Inoltre, Microsoft ha aggiornato entrambe le app con la stessa icona.

Il recente rilascio di Windows 11 è stata un’occasione – ha sottolineato Microsoft – per rinnovare anche il design dell’app.

Sono stati aggiornati i controlli, la palette dei colori e il look and feel generale per offrire un’esperienza di app nativa sul nuovo sistema operativo Windows 11.

Phone Link è ora anche disponibile in un nuovo mercato, in Cina, grazie a una partnership con Honor.

La partnership rende queste esperienze ora disponibili sui dispositivi Honor Magic V, Magic 4 series e Magic 3 series, con altri in arrivo.

Quest’ultima si aggiunge alle partnership esistenti con Surface Duo e Samsung per l’esperienza di integrazione con questi dispositivi, oltre a ciò che è possibile fare su altri dispositivi Android.

Ad esempio recentemente, in collaborazione con Samsung, Microsoft ha reso più facile lanciare le app usate di recente sul telefono per continuare a usarle sul Pc.

