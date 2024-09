Windows: in arrivo l’app di desktop remoto per Windows, iOS, macOS e il web

Microsoft ha annunciato che la nuova Windows App per Windows, web, iOS e macOS, attualmente in anteprima, sarà disponibile in autunno. L’azienda ha annunciato anche l’anteprima pubblica dell’app Windows per Android.

L’app Windows diventa la porta principale d’accesso per connettersi in modo sicuro in remoto a Windows su qualsiasi dispositivo o app attraverso Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote PC, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box e altro ancora.

Secondo Microsoft, con la nuova app gli utenti potranno beneficiare della semplicità di un client unificato per connettersi in modo sicuro al proprio spazio di lavoro Windows nel cloud da qualsiasi dispositivo, migliorando la produttività con schermate iniziali personalizzabili, supporto per più monitor e reindirizzamento USB.

Nonché per usufruire di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l’autenticazione a più fattori, che assicurano una connessione solida e senza interruzioni ai PC cloud e consentono di lavorare in modo efficiente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

La nuova Windows App, sottolinea Microsoft, porta i seguenti vantaggi sulle varie piattaforme:

Windows : L’applicazione Windows 365 sarà sottoposta a un aggiornamento in-place per passare all’app Windows. I dipendenti possono aspettarsi un processo di aggiornamento senza interruzioni che garantisca la piena parità di funzionalità, un’esperienza utente (UX) moderna e nessuna regressione funzionale. L’aggiornamento sarà disponibile attraverso il Microsoft Store.

: L’applicazione Windows 365 sarà sottoposta a un aggiornamento in-place per passare all’app Windows. I dipendenti possono aspettarsi un processo di aggiornamento senza interruzioni che garantisca la piena parità di funzionalità, un’esperienza utente (UX) moderna e nessuna regressione funzionale. L’aggiornamento sarà disponibile attraverso il Microsoft Store. Web : Per gli utenti del web, il passaggio all’app Windows sarà immediato. Gli utenti vedranno la nuova UX e il rebranding immediatamente dopo l’accesso all’app tramite il nuovo URL . Questo garantisce un’esperienza coesa e migliorata all’interno del browser su tutte le piattaforme, mette in evidenza Microsoft.

: Per gli utenti del web, il passaggio all’app Windows sarà immediato. Gli utenti vedranno la nuova UX e il rebranding immediatamente dopo l’accesso all’app tramite il nuovo . Questo garantisce un’esperienza coesa e migliorata all’interno del browser su tutte le piattaforme, mette in evidenza Microsoft. iOS e macOS : gli utenti di iOS e macOS riceveranno un aggiornamento in-place del client Remote Desktop alla nuova versione dell’app Windows. Questo aggiornamento fornirà la stessa moderna UX e funzionalità aggiuntive, assicurando che non vi siano interruzioni della continuità aziendale. Sarà disponibile attraverso l’ app store di Apple per iOS e macOS.

: gli utenti di iOS e macOS riceveranno un aggiornamento in-place del client Remote Desktop alla nuova versione dell’app Windows. Questo aggiornamento fornirà la stessa moderna UX e funzionalità aggiuntive, assicurando che non vi siano interruzioni della continuità aziendale. Sarà disponibile attraverso l’ di Apple per iOS e macOS. Android: Microsoft ha contestualmente annunciato la preview di Windows App per Android, che sarà disponibile per gli utenti nel Google Play Store nel corso dell’anno. Questa anteprima offre agli utenti Android lo stesso accesso solido e sicuro al loro ambiente Windows, garantendo un’esperienza coerente su tutti i dispositivi.

Nel complesso, spiega Microsoft, gli utenti possono aspettarsi un aggiornamento delle pagine dei prodotti e la parità di funzionalità su tutte le piattaforme. L’esperienza coerente tra Windows, web, iOS, macOS e Android garantisce agli utenti una transizione senza soluzione di continuità e senza alcuna perdita di funzionalità: è questo l’obiettivo di Microsoft.

Prima della disponibilità generale, sul sito di Microsoft è possibile provare l’anteprima e ottenere ulteriori informazioni su Windows App per il proprio dispositivo preferito.