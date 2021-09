Windows 11, verifica della compatibilità e preview dell’app Foto

Microsoft ha annunciato di aver iniziato la distribuzione ai Windows Insider dell’app Foto riprogettata per Windows 11, e ha rilasciato l’app Controllo integrità del PC per tutti.

Per quanto riguarda l’app Foto, l’obiettivo dichiarato da Microsoft per questo redesign era quello di rendere più veloce, più facile e più piacevole per gli utenti visualizzare e modificare le proprie foto su Windows 11.

Per raggiungere questo scopo, nella nuova app Foto Microsoft ha introdotto diversi cambiamenti e miglioramenti.

A partire naturalmente dal nuovo design. L’app Foto è stata riprogettata da Microsoft per allinearsi con il nuovo design visuale di Windows 11.

Questo include angoli arrotondati e materiale Mica in tutta l’app. Il nuovo design include anche uno stile tipografico aggiornato e nuove palette di colori specifiche per il tema.

C’è poi una nuova esperienza di visualizzazione delle foto che offre delle viste coinvolgenti, da bordo a bordo, delle proprie foto. Tutti gli strumenti necessari per fare l’editing di base delle foto sono accessibili tramite la barra degli strumenti aggiornata.

Un nuovo “filmstrip” appare ora nella parte inferiore del photo viewer: esso mostra tutti gli elementi da una determinata posizione e permette di passare rapidamente da una foto all’altra direttamente nel viewer.

Microsoft ha poi introdotto una nuova esperienza multi-view che permette di confrontare le foto nella stessa finestra. Questa si attiva selezionando più elementi dal filmstrip, nella parte inferiore del visualizzatore di foto.

È possibile nascondere sia la barra degli strumenti di fotoritocco che quella delle miniature con un clic sul photo viewer, per dare spazio alla foto, e si può poi sfogliare a sinistra e a destra senza distrazioni. Basta fare di nuovo clic sullo schermo e riappariranno di nuovo sia la toolbar che il filmstrip.

La toolbar per l’editing delle foto aggiornata rende molto facile fare aggiustamenti alle foto: ritagliare, ruotare, ritoccare, visualizzare i metadati, contrassegnare i preferiti e anche disegnare sulle foto con il mouse o una penna digitale sui dispositivi supportati.

La nuova barra degli strumenti di fotoritocco della Preview dell’app Foto di Windows 11 offre anche un accesso rapido agli editor di foto di terze parti installati sul Pc.

Se per un’immagine si desidera sfruttare le funzioni creative di Picsart, i modelli artistici e gli effetti potenziati dall’intelligenza artificiale di Luminar AI (in arrivo nello Store), l’ampio set di strumenti di Adobe Photoshop Elements, le capacità di progettazione grafica di Corel PaintShop Pro o la precisione e la potenza di Affinity Photo, sarà possibile lanciare questi editor con un solo clic dall’app Photos, e ritoccare l’immagine visualizzata.

Alcune delle integrazioni di queste applicazioni sono già attive, ha specificato Microsoft, mentre altre sono in arrivo a breve.

Se la nuova app Foto è per ora distribuita solo per i Windows Insider nel Dev Channel, Microsoft ha ora rilasciato per tutti gli utenti l’app Controllo integrità del PC.

L’app Controllo integrità del PC è disponibile sulla pagina del sito Microsoft dedicata a Windows 11 e consente di verificare se il proprio computer soddisfa i requisiti per eseguire Windows 11.