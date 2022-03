Windows 11, con la nuova preview gli update diventano più verdi

Microsoft ha annunciato il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 22567 per i Windows Insider nel Dev Channel.

Questa build include alcune nuove funzionalità, tra cui un aggiornamento per fare sì che Windows Update sfrutti maggiormente l’energia rinnovabile.

In pratica, ha spiegato Microsoft, Windows Update cercherà di programmare l’installazione degli aggiornamenti in momenti specifici della giornata in cui questo comporta minori emissioni di carbonio.

La maggior parte delle reti elettriche – sottolinea Microsoft – sono alimentate da più fonti, tra cui le rinnovabili e i combustibili fossili.

Quando possibile, Windows 11 ora darà la priorità all’installazione degli aggiornamenti in background nei momenti in cui sono disponibili maggiori quantità di fonti di energia pulita (come il vento, il sole e l’idroelettrico).

Gli utenti possono sempre scegliere di installare gli aggiornamenti immediatamente, nelle Impostazioni.

Questa funzione sarà attivata solo quando il pc è collegato e i dati sull’intensità di carbonio regionale sono disponibili dai partner di Microsoft electricityMap o WattTime.

Con questa build di preview di Windows 11, la società di Redmond sta anche rendendo più facile la gestione del proprio abbonamento a Microsoft 365.

Ciò avviene spostando l’esperienza di gestione dell’abbonamento Microsoft 365 a un livello superiore delle Impostazioni e rendendo più facilmente accessibili i dettagli di pagamento.

Tra le altre novità di Windows 11 Insider Preview Build 22567, è possibile connettere il proprio telefono Android al pc come parte della configurazione del dispositivo (OOBE) per Windows 11.

Il collegamento darà accesso istantaneo a tutto ciò che è presente sul telefono, direttamente dal pc, senza bisogno di spostare costantemente l’attenzione sullo smartphone. In più, con il vantaggio di una tastiera e un mouse completi.

Smart App Control (SAC) è una nuova funzione di sicurezza per Windows 11 che blocca le applicazioni untrusted o potenzialmente pericolose.

Microsoft ha inoltre aggiornato la finestra di dialogo “Apri con“ per allinearla ai principi di design di Windows 11.

La finestra di dialogo aggiornata si allinea con il tema chiaro o scuro e semplifica l’esperienza, rendendo possibile l’aggiornamento dell’app predefinita con un solo clic.

Ci sono poi diversi altri cambiamenti e miglioramenti.

Come sempre, Microsoft sottolinea che il canale Dev riceve le build che rappresentano il lavoro a lungo termine degli ingegneri dell’azienda.

Queste build di preview presentano funzioni ed esperienze che potrebbero non essere mai rilasciate in Windows 11, e servono a sperimentare diversi concetti per ricevere feedback dagli utenti iscritti al programma Insider.