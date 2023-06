Windows 11: arriva Dev Home, la nuova “casa” per gli sviluppatori

Annunciato di recente in occasione di Microsoft Build, è ora disponibile in versione Preview Dev Home, la nuova esperienza open source di Windows 11 progettata in modo specifico per gli sviluppatori.

Dev Home è ideata per fungere da posizione centralizzata per configurare la macchina, monitorare le informazioni sul sistema e gestire i progetti.

Dev Home fa parte di Windows e – spiega il team – verrà aggiornato attraverso il Microsoft Store e GitHub con rilasci continui per aggiungere nuove funzionalità e migliorarne la qualità. È ora possibile installare Dev Home (Preview) dal Microsoft Store o dalla pagina dei rilasci di GitHub. Per approfondire la conoscenza di Dev Home, è possibile consultare il sito della documentazione.

Dev Home di Windows è stato progettato pensando alla personalizzazione e alla configurabilità. È costruito come strumento open source con un modello a estensioni che consente di creare la propria esperienza Dev Home personalizzata. L’obiettivo del team di Microsoft è quello di far sì che Dev Home sia un luogo ideale per tutti gli sviluppatori e la sua estensibilità può contribuire a renderlo su misura per ciascuno di essi.

Le estensioni possono offrire le proprie esperienze all’interno di Dev Home e fornire anche widget per la dashboard. Chi volesse imparare a creare un’estensione per Dev Home, può consultare la documentazione. Per il futuro, il team sta cercando di creare un marketplace all’interno di Dev Home, per rendere più semplice la ricerca e l’installazione delle estensioni.

Al momento, la nuova esperienza viene fornita con un’estensione installata di default: l’Estensione Dev Home GitHub. Anche questa estensione è open source e ha un proprio repo GitHub, e anch’essa è al momento in versione Anteprima. Dev Home GitHub Extension collega il proprio account GitHub a Dev Home per abilitare l’integrazione di GitHub direttamente sul desktop. Questa estensione fornisce widget GitHub per la dashboard di Dev Home e suggerimenti di repo per lo strumento di configurazione della macchina.

Per migliorare ulteriormente l’ecosistema delle estensioni, il team ha affermato che sta lavorando attivamente alla creazione di un’estensione Azure DevOps (ADO) per fornire funzionalità simili a quelle dell’estensione GitHub e offrire un controllo ancora maggiore sui progetti ADO. Sta inoltre collaborando con il team di Xbox per portare il Microsoft Game Development Kit (GDK) pubblico in Dev Home, per aiutare gli sviluppatori a trovare molti degli strumenti necessari per creare un ambiente di sviluppo di giochi.

Uno dei principali problemi degli sviluppatori, a cui il team di Dev Home ha cercato di porre rimedio, è il tempo e la seccatura che richiede la configurazione di un ambiente di sviluppo per la codifica di un progetto esistente. Per questo il team di Microsoft ha incluso un nuovo strumento di configurazione dell’ambiente per semplificare la configurazione del computer locale e di un ambiente remoto come Dev Box o GitHub Codespaces.

Un modo per configurare Dev Home è il workflow di setup end-to-end. Questo flusso consente di scegliere i repository da clonare dal proprio account GitHub o di inserire semplicemente un URL. A questo punto del flusso, si può anche scegliere di creare un Dev Drive in cui clonare i repository. Dopo aver scelto i repository da clonare, è possibile selezionare le applicazioni da installare. Questa pagina è gestita da WinGet e funge da interfaccia grafica per l’installazione di tutti i pacchetti necessari. Una volta scelti i repository e le applicazioni da installare, con un semplice clic si può lasciare che Dev Home si occupi di tutto il resto, preparando la macchina per lo sviluppo.

Un’altra opzione che si può utilizzare per configurare la macchina è rappresentata dai nuovi file YAML di configurazione DSC di WinGet. Questi file possono installare applicazioni, configurarle e altro ancora per aiutare gli sviluppatori a raggiungere lo stato desiderato per il proprio ambiente di sviluppo. Dev Home di Windows offre la possibilità di eseguire questi file di configurazione e di vederne i risultati all’interno dello strumento di configurazione.

Dev Home include anche una dashboard personalizzabile con widget dedicati agli sviluppatori e costruiti utilizzando la piattaforma per i widget di Windows. Quelli forniti con questa prima versione di Dev Home includono widget per le risorse di sistema con informazioni basate sull’utilizzo di CPU, GPU, rete e memoria. Inoltre, l’estensione GitHub di Dev Home fornisce widget di GitHub per visualizzare le informazioni su issue e pull request basate su un repository, oltre a quelli in cui si è stati menzionati, assegnati o per cui è stata richiesta una review.

Dev Home di Windows semplifica l’impostazione dei Dev Drives quando si utilizza lo strumento di configurazione della macchina. I Dev Drives sono una nuova opzione di volume di archiviazione che Microsoft ha rilasciato al programma Windows Insider in occasione di Microsoft Build. Queste unità utilizzano il Resilient File System, o ReFS, ed eseguono anche la performance mode per Microsoft Defender Antivirus. Queste modifiche consentono un miglioramento delle prestazioni fino al 30% in scenari ad alta intensità di file, come le attività di compilazione e di gestione dei pacchetti, afferma Microsoft.

Il team sta lavorando intensamente per garantire un’integrazione perfetta tra Dev Home e Windows. Utilizzando il programma Windows Insiders, esplorerà diversi modi per offrire l’esperienza Dev Home agli sviluppatori. Nell’ambito di Windows OOBE (out of box experience), è ora possibile selezionare “Sviluppo” come opzione per l’utilizzo del dispositivo. Il team ha inoltre intenzione di sperimentare diverse esperienze, ad esempio consigliando Dev Home in Start.