Microsoft ha rilasciato la nuova Windows 10 Insider Preview Build 19603 per gli utenti registrati al programma Windows Insiders nel Fast ring.

La Build 19603 introduce alcune novità, oltre alla consueta lista di miglioramenti generali e bug fix.

La possibilità di accedere ai file Linux è presente da tempo, sin da Windows 1903, ma ora l’accesso è stato reso più facile, direttamente dal pannello di navigazione sulla sinistra in Esplora file, grazie a una maggiore integrazione con Windows Subsystem for Linux (WSL).

Nella nuova build viene infatti visualizzata la familiare icona del pinguino mascotte di Linux: selezionandola, Windows mostrata una vista con tutte le proprie distro e selezionandone una si entra nel file system root di Linux per quella distro.

Una novità interessante di questa Build 19603 è che Microsoft ha avviato i test, per ricevere il feedback dagli Insider, della nuova app News Bar, al momento in versione Beta.

Come è intuibile dal nome, si tratta di nuova app di fruizione di notizie per Windows 10. Microsoft News Bar presenta le ultime notizie dal network Microsoft News costituito da oltre 4.500 publisher in tutto il mondo.

News Bar è utile per tenersi aggiornati ed è possibile personalizzare l'esperienza per adattarla alle proprie esigenze: quando ci si deve concentrare, la si può minimizzare con un clic e poi visualizzarla di nuovo quando si vuole.

Le storie presentate all’interno della News Bar, informa Microsoft, vengono aggiornate costantemente durante il giorno: con il mouse hover si ha un accesso rapido e selezionandone una si può visualizzare l'intero articolo. Al momento News Bar fornisce contenuti per News e Stocks, con Meteo e Sport in arrivo in futuro.

Microsoft News Bar è altamente configurabile: è possibile posizionare la barra sul lato desiderato, cambiare il colore di sfondo, cambiare l'aspetto di ciò che viene mostrato e da quale Paese si desidera ricevere le notizie. Inoltre, supporta i temi scuro e chiaro di Windows 10 e monitor multipli.

La nuova News Bar è disponibile per Pc Windows 10 e attualmente solo per gli utenti negli Stati Uniti.

Un’altra nuova funzionalità sono le cleanup recommendations nei setting relativi allo Storage, per aiutare gli utenti a liberare spazio su disco. La nuova Build raccoglie file e app inutilizzati in modo da poter ripulire il dispositivo.

Windows naturalmente, sottolinea Microsoft, non può prevedere se si desidera eliminare file personali, disinstallare app o rimuovere copie locali di file sincronizzate con il cloud: con questo strumento, tutti i contenuti vengono elencati in una pagina e l’utente ha la possibilità di rimuoverli con pochi clic.

Tra le altre novità, è stato introdotto in Raw Image Extension il supporto per il formato Canon CR3.

Maggiori informazioni su quali build sono disponibili nei diversi ring sono disponibili nel Flight Hub del Windows Insider Program.