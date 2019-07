Microsoft ha rilasciato per i Windows Insider nel Fast Ring la nuova build Windows 10 Insider Preview Build 18945.

Come sempre, Microsoft avvisa che queste build si trovano ancora in una fase iniziale del ciclo di sviluppo, e quindi potrebbero contenere bug e imperfezioni.

Nella nuova build 18945 Microsoft ha introdotto innanzitutto una nuova esperienza di Cortana per Windows 10. O meglio, l’azienda sta iniziando a implementare questa nuova esperienza Cortana per Windows 10 come Beta e al momento solo per i Windows Insider negli Stati Uniti.

La nuova esperienza d’uso presenta una interfaccia utente rinnovata di tipo chat-based, che offre all’utente la possibilità di digitare o pronunciare richieste in linguaggio naturale.

Questa nuova versione beta supporta la maggior parte delle funzionalità di Cortana, come le risposte Bing, le conversazioni Assistant, l’apertura di app, la gestione di liste e l’impostazione di promemoria, allarmi e timer. Inoltre, Microsoft ha aggiunto alcune nuove funzionalità.

Cortana ora supporta sia i temi chiari che quelli scuri in Windows. Microsoft ha poi creato una nuova schermata, meno invadente, per le richieste "Hey Cortana“, in modo che l’utente possa rimanere nel flusso principale di attività, mentre lavora.

Microsoft ha inoltre aggiornato Cortana con nuovi modelli di speech e di linguaggio, nonché con prestazioni, promette l’azienda, significativamente migliorate, in modo da rendere l’assistente virtuale più veloce e più affidabile.

Non tutte le funzionalità e le skill della precedente esperienza d’uso sono ancora disponibili in questa beta della nuova versione, ma Microsoft prevede di aggiungere più funzionalità nel corso del tempo, con aggiornamenti specifici per Cortana.

Questa novità al momento è solo per gli Insider negli Stati Uniti, e anche tra questi non tutti vedranno subito l’aggiornamento, poiché esso sarà rilasciato gradualmente.

Ulteriori mercati e lingue saranno disponibili in un secondo momento, rende noto Microsoft.

Inoltre, ora è necessario aver effettuato l'accesso per utilizzare Cortana: prima alcune funzioni potevano essere utilizzate anche senza autenticazione, ma non è più così.

Non è, quella di Cortana, l’unica novità della nuova build.

Ci sono anche miglioramenti al sottosistema Windows for Linux (WSL). È ora possibile connetterti alle applicazioni di rete Linux WSL 2 usando localhost.

Inoltre, Microsoft ha aggiunto opzioni di configurazione globale per WSL, che verranno applicate a ciascuna delle distribuzioni WSL.

La nuova Windows 10 Insider Preview Build 18945 introduce poi miglioramenti nell’accessibilità, e nei prossimi giorni verranno distribuiti miglioramenti anche per la ricerca di File Explorer.

Non manca poi una lista di miglioramenti generali, correzioni, modifiche minori e big fix.

Maggiori informazioni sul programma Windows Insider sono disponibili a questo link.