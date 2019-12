Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 19536 per i Windows Insider iscritti nel Fast ring.

Il Windows Insider Program, lo ricordiamo, consente agli iscritti al programma di provare le build di anteprima di Windows prima del loro rilascio generale.

Le versione di anteprima, è opportuno sottolinearlo, sono ancora in fase di test e rifinitura, e quindi non stabili e non adatte a un utilizzo di produzione. Il programma serve come “collaudo” delle prossime versioni di Windows, attraverso il feedback degli utenti iscritti.

Ci sono vari canali nel Windows Insider Program: tra questi, il Fast ring è il primo al di fuori dei test interni Microsoft, e le build qui rilasciate sono meno stabili e in una fase più acerba di sviluppo (hanno maggiore probabilità di contenere bug e incompatibilità) rispetto ai canali successivi (come ad esempio lo Slow ring).

Il rilascio di Windows 10 Insider Preview Build 19536 non fa riferimento a una specifica futura release di Windows 10, e proprio in questo c’è la prima novità, che non riguarda i contenuti dell’anteprima quanto il futuro del Fast ring.

Microsoft aveva già annunciato l’eliminazione del ring Skip Ahead, confluito nel Fast ring, e ora si attua questo step di cambiamento del programma.

Il Fast ring da ora in poi riceverà direttamente le build dal ramo di sviluppo di Microsoft che si occupa dei cambiamenti al sistema operativo, e questo ring riceverà per primo le nuove funzionalità.

Queste nuove funzionalità, inoltre, sono saranno più abbinate a una futura versione specifica di Windows 10 e le build rifletteranno semplicemente l’ultima versione del codice work in progress sul “tavolo” degli ingegneri Microsoft.

Naturalmente può accadere che le novità vadano a finire nella release successiva di Windows 10, ma non necessariamente: le nuove funzionalità saranno introdotte in versioni future di Windows 10 quando saranno pronte, mediante aggiornamenti completi o all’interno di release di manutenzione.

Dunque, ora, gli Insider nel Fast ring riceveranno sempre build con il codice più recente provenienti dagli ingegneri Microsoft, indipendentemente dal branching per una versione specifica.

Per quanto riguarda le novità di Windows 10 Insider Preview Build 19536, innanzitutto prosegue la semplificazione nella gestione degli update opzionali, semplificazione che coinvolge anche i driver. Torna poi l’IME aggiornato per la lingua coreana, il cui sviluppo era iniziato per la versione 19H1.

In questa build vengono introdotte opzioni che facilitano la configurazione dei dispositivi che verranno condivisi da più membri della famiglia.

Ci sono poi diversi miglioramenti per l’app Your Phone. È ora possibile visualizzare e interagire con le 2.000 foto più recenti dal rullino fotografico dello smartphone Android direttamente sul Pc.

Inoltre, nella schermata dello smartphone, oltre al già esistente supporto per tastiera, mouse e touch, ora è possibile utilizzare anche una penna digitale compatibile per interagire con le app mobili. Infine, le chiamate sono in fase di roll-out, ma in modo graduale.

Come ogni build di anteprima, ci sono poi miglioramenti, fix e cambiamenti minori.

Maggiori informazioni sul programma Windows Insider sono disponibili sul sito Microsoft.