Windows 10 e 11, nuova esperienza di ricerca in arrivo

Microsoft ha rilasciato Windows 10 21H2 Build 19044.1618 (KB5011543) per i Windows Insider nel canale Release Preview.

Una delle novità, la funzione Search highlights, era stata annunciata di recente da Microsoft anche per Windows 11, sempre come anteprima per gli iscritti al programma Insider, in quel caso nel Dev Channel.

Per quanto riguarda la build di preview di Windows 10, Microsoft ha sottolineato che per la distribuzione sta adottando un approccio graduale e misurato, e che la disponibilità più ampia avverrà nei prossimi mesi.

Si tratta di un aggiornamento per la ricerca in Windows 11 e 10 che evidenzia contenuti interessanti: una sorta di finestra per scoprire ciò che è di tendenza online, nel mondo e nella propria organizzazione.

Naturalmente – rassicura Microsoft –, è ancora possibile digitare nell’apposito box presente nella barra delle applicazioni semplicemente per avviare la ricerca di app, file, impostazioni e risposte rapide sul web.

La casella di ricerca della barra delle applicazioni e la home della search – ha informato Microsoft – si aggiorneranno periodicamente con contenuti, e con illustrazioni, che aiutano l’utente a scoprire novità, essere connesso e rimanere produttivo.

I Search highlights presenteranno spunti d’interesse e degni di nota su tematiche, avvenimenti e ricorrenze speciali per ogni giorno, come feste, anniversari e altri momenti istruttivi del periodo, sia a livello globale che nella propria area geografica.

In sostanza, sarà possibile trovare – nella schermata home della ricerca – contenuti che evidenziano ciò che c’è, o c’è stato, di speciale in quella giornata.

Per visualizzare più dettagli a colpo d’occhio, basta passare il mouse o cliccare sull’illustrazione nel box della ricerca.

Sarà possibile esplorare i contenuti aggiuntivi nella home di ricerca relativi a ogni momento, con spunti quotidiani come la parola del giorno, le offerte Microsoft Rewards, le ricerche di tendenza e altro ancora.

Il lato sinistro della home della ricerca mostra anche un elenco esteso delle app, dei file, delle impostazioni e dei siti web che l’utente ha lanciato di recente, per aiutarlo a tornare in modo veloce all’ultima cosa che stava facendo.

L’accesso con il proprio account di lavoro o scolastico consente inoltre alla funzione di ricerca di Windows di diventare il punto di riferimento per i file e i contatti della propria organizzazione attraverso Microsoft Search.

I Search highlights presentano gli ultimi aggiornamenti dalla propria organizzazione e suggeriscono persone, file e altro. E consentono di esplorare i file che potrebbero interessare l’utente o sfogliare l’organigramma della propria organizzazione.

Gli utenti – mette inoltre in evidenza Microsoft – hanno il controllo sull’esperienza search highlights di Windows 10 e 11.

Se si preferisce non visualizzare gli argomenti evidenziati, è possibile disattivali, così come riattivarli successivamente.

Gli amministratori dell’organizzazione hanno poi ulteriori controlli a disposizione nell’admin center.

