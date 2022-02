Wind Tre raddoppia: due nuovi Ceo al posto di Jeffrey A. Hedberg

Cambio al vertice di Wind Tre: Jeffrey A. Hedberg ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni da amministratore delegato a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. A partire dal 2017, Hedberg ha gestito con successo il processo di fusione tra Wind e H3G Italia, valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità, fino al lancio di un brand unico nel marzo 2020. Accanto agli aspetti tecnici di questa trasformazione, sotto la sua guida la società ha costruito nuovi purpose, cultura e valori ispirati a principi di innovazione, responsabilità e sostenibilità.

La posizione finora ricoperta da Hedberg sarà affidata congiuntamente a Gianluca Corti, attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit Hanssen, attualmente Chief Technology Officer. I due dirigenti verranno nominati nel consiglio di amministrazione in aprile, quando assumeranno le deleghe lasciate da Hedberg. Jeffrey Hedberg rimarrà nel consiglio di amministrazione. La sua permanenza nel consiglio di amministrazione garantirà un passaggio di consegne ordinato ai due successori, che hanno svolto ruoli decisivi nella trasformazione degli scorsi anni.

Corti e Hanssen hanno entrambi una significativa storia di successi nel settore e competenze complementari. Confermeranno il focus dell’azienda sul miglioramento dell’esperienza del cliente, sul coinvolgimento e la fidelizzazione della clientela e sulle strategie di trasformazione. La loro gestione congiunta contribuirà a rafforzare la leadership di Wind Tre nel mercato mobile (fin dal 2017 la società ha il maggior numero di utenti in questo segmento) e ad accelerare il processo di trasformazione e sviluppo di attività oltre il core business tradizionale.

Jeffrey Hedberg ha ringraziato tutti i dipendenti e il management team per gli sforzi compiuti nell’interesse della clientela durante la rifondazione di Wind Tre nel corso degli ultimi 5 anni. E ha espresso gratitudine all’azionista unico per il fondamentale contributo allo sviluppo nonché per la fiducia che ha riposto in lui e nell’azienda.

Nato a Boston negli Stati Uniti nel 1961, Jeffrey ha spiegato a tutti che dopo più di 35 anni di lavoro in 4 diversi continenti ha ritenuto necessario stabilizzare la sua famiglia. «Ho avuto il privilegio di lavorare e costruire team eccellenti in Europa, Africa, Asia e negli Stati Uniti. Essere esposto a così tante persone dotate di talento è stato un onore e una eccezionale fonte di ispirazione. Oggi, a 60 anni, avverto il bisogno di iniziare una nuova fase della mia vita e della mia carriera, mettendo la mia conoscenza e la mia esperienza globale a disposizione in ruoli non esecutivi.»

Wind Tre, chi è Gianluca Corti.

Gianluca ha una lunga esperienza nel mondo delle telecomunicazioni, nel quale ha ricoperto ruoli di responsabilità in numerose aziende. Nel 1998 è nominato Group Manager Product Marketing Consumer di TIM. Nel 2000 diventa Consumer Marketing Manager di BLU e l’anno successivo viene nominato Direttore Marketing di Tiscali, per la quale assume poco dopo anche la responsabilità delle vendite. Nel 2004 arriva in Wind Telecomunicazioni come Responsabile Marketing e Customer Management di Infostrada. Nel 2009 viene nominato responsabile della business unit Infostrada, con la responsabilità dei segmenti Consumer e Microbusiness. Successivamente, viene nominato Chief Operating Officer di Wind Mobile in Canada e, nel 2012, Direttore della Divisione Consumer di Wind Telecomunicazioni. Nel 2013 entra nel Gruppo Vodafone a Londra, prima come Direttore Fixed Line Excellence, con la responsabilità delle strategie sul fisso a livello globale, e poi nel ruolo di Direttore della business unit Consumer di Vodafone Italia. È Chief Commercial Officer della società dal 14 maggio 2018. Gianluca è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. È nato a Roma nel 1970, è sposato e ha due figli.

Il secondo Ceo: Benoit Hanssen.

Benoit è entrato in Wind Tre con il completamento della joint venture tra Wind Telecomunicazioni e H3G Italia nel 2016, lasciando la posizione di CTO di Vodafone Hutchison Australia. È entrato nel mondo delle telecomunicazioni nel 1997, dopo aver lavorato per qualche anno nell’industria dei servizi petroliferi. Nel 2001 ha contribuito a creare l’attività dei managed services in Ericsson, con l’acquisizione della rete Telfort/O2 nei Paesi Bassi, e successivamente conducendo un accordo simile per la rete di Bharti Airtel in India. È tornato in Ericsson nel 2011 in qualità di Head of Global Managed Services Operations dopo un periodo come CTO di 3Indonesia. Benoit parla 6 lingue, ha studiato Ingegneria Elettrica presso la University of Technology di Eindhoven e ha conseguito un Master in Business Administration. È nato nei Paesi Bassi nel 1971, è sposato e ha una figlia.