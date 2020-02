Wildix Wizyconf è la videoconferenza a portata di Pmi

Wildix dimostra di pensare attivamente al mondo Pmi e lo fa abilitandone le videoconferenze con la soluzione Wizyconf.

Wizyconf è un sistema di web conference professionale, basato sul WebRTC e sul sistema operativo Chrome OS.

Un tratto distintivo che ben si sposa con il mondo delle piccole e medie imprese è la facilità d’uso. Infatti, secondo Wildix, non serve alcun It manager per gestire e azionare Wizyconf. Inoltre, la stessa è configurabile in soli 30 secondi. Caratteristiche che si sposano con la carenza di skill informatiche, oggi particolarmente accentuata.

Wildix sottolinea che il sistema è basato su Chrome OS e WebRTC, e di conseguenza non è soggetta a problemi con gli aggiornamenti o l’incompatibilità del driver.

Inoltre, La conference permette di installare fino a 3 monitor con un supporto essenziale. Sono incluse due webcam: la prima è 4K Ultra HD, statica, con un ampio angolo di 120 gradi con una funzione di autofocus di alta qualità. La seconda fotocamera è una PTZ che offre uno zoom ottico 12 X.

Anche la parte audio (essenziale in un sistema moderno di videoconferenza) ha caratteristiche di pregio: può contare su due microfoni HD in dotazione negli studi di registrazione musicale, che coprono un’area di circa 60 metri quadri, e che possono essere installati sul soffitto e sulla scrivania con un impatto minimo.