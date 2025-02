WIIT e il Gruppo E insieme per una piattaforma di AI generativa privata

WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi cloud computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di private e hybrid cloud per le applicazioni critiche, e il Gruppo E, rete di player di information technology che affianca le aziende italiane nella transizione digitale sostenibile, annunciano una partnership strategica per lo sviluppo di una piattaforma avanzata di intelligenza artificiale generativa.

Nell’ambito di questo progetto, WIIT ospiterà sulla propria piattaforma WIIT Cloud Native Platform (WCNP) la tecnologia AI generativa del Gruppo E, ideata e sviluppata dall’azienda Memori, una società del Gruppo.

L’obiettivo della partnership è di offrire alle aziende un sistema di AI generativa sicuro ed efficiente, basato su una piattaforma di knowledge base privata a tutela della proprietà intellettuale dei clienti e garantito dall’infrastruttura Secure Cloud di WIIT, che integra cloud e cybersecurity ai massimi livelli.

Le architetture di ultima generazione, progettate e gestite da WIIT, assicureranno un ambiente sicuro, scalabile e stabile per l’esecuzione della piattaforma AI del Gruppo E, con l’elaborazione dei dati all’interno del territorio Europeo, per garantire la massima conformità normativa. L’integrazione tra WCNP, piattaforma flessibile e innovativa basata su tecnologie open source, e la piattaforma AI del Gruppo E assicurerà i più elevati standard di scalabilità, sicurezza e business continuity disponibili sul mercato, afferma l’azienda.

La tecnologia AI del Gruppo E, da oggi parte dell’offerta WIIT, offrirà ai clienti una piattaforma avanzata di intelligenza artificiale generativa conversazionale e document intelligence e l’ottimizzazione della conoscenza e dei processi informativi aziendali. Attraverso un’interfaccia intuitiva, gli utenti potranno ottenere informazioni precise e affidabili dal patrimonio informativo aziendale, interagendo con un linguaggio naturale, disponibile in italiano e in molte altre lingue. Inoltre, le funzionalità di document intelligence consentiranno di estrarre valore non solo dalle informazioni testuali, ma anche da documenti statici e database complessi, semplificando l’accesso a informazioni tradizionalmente difficili da reperire, massimizzando il potenziale del patrimonio informativo aziendale.

“Come mai prima d’ora, l’AI sta giocando un ruolo decisivo, un cambiamento di paradigma che delinea in maniera netta il futuro e il potenziale dei nostri clienti. Grazie alla partnership con Gruppo E, vogliamo offrire loro la possibilità di costruire agenti basati su AI generativa in modo semplice, garantendo i massimi standard di sicurezza e resilienza, fattori che da sempre contraddistinguono l’offerta di WIIT”, commenta Alessandro Cozzi, CEO di WIIT.

“WIIT è il partner ideale per la diffusione della nostra tecnologia, un player altamente competente che ha colto appieno il valore dei nostri strumenti: la semplicità d’uso, lo sviluppo continuo in linea con l’evoluzione dell’AI e la capacità di abilitare le aziende a sfruttare al massimo il proprio capitale di conoscenza”, dichiara Stefano Davitti, Amministratore Delegato del Gruppo E.