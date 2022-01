WiFi 6E, Netgear lancia il quad-band top gamma Orbi Serie 9

Netgear conferma il proprio impegno sul versante device WiFi 6 introducendo la nuova generazione dei sistemi Mesh WiFi per la smart home: Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E System.

L’Orbi più potente di sempre supporta Internet Multi-Gigabit per garantire una rete WiFi stabile, veloce in tutta la casa, anche su diversi dispositivi contemporaneamente.

In un’epoca nella quale le connessioni diventano di fondamentale importanza per accorciare le distanze e favorire le interazioni, la tecnologia diventa sempre più protagonista e preziosa per la vita di tutti i giorni. La pandemia ha messo in primo piano il valore di una buona connessione: il lavoro a distanza, lo streaming video, lo shopping online, i corsi da remoto e i servizi di food delivery sono solo alcune delle attività sempre più indispensabili.

Il nuovo sistema Quad-Band WiFi 6E si basa sul sistema esistente top di gamma Orbi Tri-Band WiFi 6 di Netgear aggiungendo una quarta banda per il WiFi 6GHz.

Lo spettro WiFi aggiuntivo permette di gestire la velocità WiFi multi-Gigabit in maniera fluida sui nuovi modelli di smartphone e laptop, migliorando le prestazioni anche per i dispositivi che funzionano sulle bande WiFi a 2,4 GHz e 5GHz, con un miglioramento della copertura e una maggiore velocità fino al 30%.

La connessione Internet supporta fino a 10Gigabit e molteplici porte Ethernet a 2,5 Gigabit sul router e sui due satelliti per garantire una velocità superiore e offrire ai clienti con i più recenti dispositivi multi-Gigabit Ethernet una valida alternativa alle connessioni cablate.

Netgear Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E System, il nuovo top di gamma

Orbi, il primo sistema WiFi 6E Quad-band della società, è dotato del massimo throughput grazie ai 16 flussi WiFi, la specifica più alta disponibile, su tutte le bande: 2,4,5 e 6 GHz.

La Serie RBKE960, analogamente ai precedenti Orbi Tri-band, utilizza un backhaul WiFi 6 dedicato, progettato per lo scambio di dati tra router e satelliti senza influire sulle prestazioni degli altri dispositivi collegati.

Netgear Orbi WiFi 6E 3 pack fornisce un accesso Internet fulmineo in tutta la casa per superfici domestiche di oltre 800mq, facilmente espandibile con satelliti extra per spazi ancora più ampi e densi di connessioni.

Specifiche tecniche del nuovo sistema Netgear Orbi

Il primo WiFi Quad-band di Netgear. Supporta quattro bande WiFi 2,4, 5 e 6 GHz per connettere il router/satellite a tutti i tuoi dispositivi e una quarta banda WiFi dedicata aggiuntiva 5 Ghz per connettere il router ai satelliti.

Supporta la nuova banda WiFi 6E 6GHz – La banda WiFi 6GHz aggiunge più del doppio della larghezza di banda di 5GHz, risolvendo i problemi di interferenza e congestione nella banda WiFi 5GHz e consente una notevole velocità WiFi multi-Gigabit per i dispositivi WiFi 6E connessi.

WiFi a 16 flussi: per fornire la migliore velocità, portata e prestazioni con velocità Internet simili a quelle ricevute provider Internet.

Porta Ethernet 10 Gbit per Internet – Rende la tua rete domestica a prova di futuro con il supporto della velocità Internet fino a 10 Gbps.

Porta Ethernet 2.5 Gbps per connessioni cablate – Porta Ethernet multi-gig per una connessione cablata dall’archiviazione di rete, gaming allo streaming multimediale, da utilizzare anche per impostare una connessione cablata multi-gig tra il router e i satelliti con cablaggio strutturato Ethernet in casa.

Più flessibilità per gestire la rete domestica con il supporto di quattro diverse reti WiFi: una rete WiFi mesh principale per tutti i tuoi dispositivi che utilizzano l’ultimo standard WPA3 per connessioni sicure; rete IoT per tutti i tuoi dispositivi precedenti e IoT; solo rete Wi-Fi a 6 GHz per tutti i dispositivi Wi-Fi 6E più recenti e la rete Wi-Fi Guest.

Orbi® App configura facilmente il tuo sistema WiFi, gestisci la tua rete da remoto, metti in pausa Internet su qualsiasi dispositivo, tieni traccia dell’utilizzo dei dati Internet e altro ancora.

Sicurezza e servizi evoluti

Il sistema Netgear Orbi Quad-band WiFi 6E Mesh integra il nuovo WiFi Protected Access 3 (WPA3); la crittografia a 128bit assicura la massima protezione delle password deboli.

Quattro reti WiFi separate: oltre alla rete Mesh domestica WPA3 per dispositivi a 2,4,5, 6GHz e una rete ospite, agli utenti è data la possibilità di configurare i loro nuovi device 6E su un’esclusiva rete WiFi 6E. Inoltre, esiste una rete IoT per dispositivi domestici intelligenti che supportano solo WPA2.

Per una maggiore sicurezza, con Orbi WiFi 6E Quad-band è possibile accedere a una prova gratuita di trenta giorni di Netgear Armor, il servizio recentemente potenziato e integrato nel router per monitorare l’attività in entrata e in uscita, proteggendo tutti i dispositivi su una rete, inclusi Smart TV, telecamere di videosorveglianza, console di gioco, altoparlanti intelligenti e altri gadget per la Smart Home.

Sul nuovo sistema è disponibile in abbonamento a pagamento anche il servizio Smart Parental Control di Netgear, che aiuta i genitori a gestire e controllare facilmente il tempo libero dei propri figli che utilizzano i dispositivi connessi, promuovendo una fruizione online sicura e salutare.

Disponibilità

Il sistema Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E (RBKE963) composto da un router e due satelliti è disponibile in pre-order in esclusiva su www.netgear.com/it e per la prima volta anche in edizione Black.

Il prezzo consigliato del Sistema Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E, lo diciamo subito, non è dei più popolari: il kit composto da router e due satelliti costa infatti 1699 euro