Hpe Aruba abilita il networking delle Pmi con l’Access Point WiFi 6

Secondo Hpe Aruba in un contesto di business dinamico e competitivo come quello attuale è fondamentale che le Pmi si dotino di un’infrastruttura di rete robusta e sicura, come quella garantita dalla tecnologia WiFi 6

L’ultima incarnazione del protocollo per le reti senza fili garantisce caratteristiche di sicurezza necessarie per offrire customer experience eccellenti e migliorare le operazioni di business.

Tuttavia, le aziende più piccole devono affrontare una sfida: a differenza delle realtà di grandi dimensioni, spesso non possiedono le competenze e il personale IT che occorrono per supportare il deployment di tecnologie emergenti.

Hpe Aruba ha deciso di rispondere a questa esigenza con un nuovo Access Point (AP) Wi-Fi 6 (802.11 ax), appositamente progettato per soddisfare le necessità delle piccole aziende.

Il nuovo access point Aruba Instant On AP22 WiFi Certified 6 garantisce velocità WiFi elevate, latenza ridotta e capacità di sicurezza avanzate che contraddistinguono WiFi 6, tutto questo con i livelli di affidabilità e facilità di deployment e gestione che le aziende si aspettano da Hpe Aruba. Con i nuovi access point AP22, le aziende e le organizzazioni di piccole dimensioni hanno a disposizione per la connettività soluzioni semplici, sicure e smart che permettono di supportare user experience migliorate senza dover affrontare costi né complessità.

Con una capacità quattro volte maggiore rispetto a quella degli access point 802.11ac, il modello AP22 fornisce una solida user experience in qualsiasi ambiente: uffici remoti, aule ibride o i nuovi spazi ripensati nei settori del retail e dell’hospitality. Per le attività che hanno dovuto riallineare o modificare le proprie modalità lavorative in risposta all’attuale scenario di business questa funzione è un’ulteriore misura di sicurezza per garantire che ogni operazione prosegua senza intoppi.

Come per l’intero portfolio Aruba Instant On, anche il modello AP22 si integra con gli AP Instant On interni/esterni già esistenti oltre che con gli switch 1930 recentemente introdotti e può essere installato e gestito centralmente attraverso la app mobile Instant On e/o l’apposito portale web in cloud.

Per maggiori informazioni sulla famiglia di prodotti per piccole aziende Instant On è possibile visitare www.ArubaInstantOn.com.